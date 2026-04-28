Dan en la Ciudad de México un reconocimiento a María García, activista que años atrás vivió y luchó en Chicago

Residentes en Chicago originarios de la Ciudad de México le enviaron felicitaciones a la activista y líder María García, quien hace unos 10 años regresó a vivir en la capital mexicana tras residir en la Ciudad de los Vientos.

A García recientemente su hijo Juventino Yizak y demás familiares le presentaron, de parte de los ciudadanos en la Ciudad de México, un pergamino en reconocimiento a su labor binacional en pro de los derechos de los inmigrantes en Chicago.

“Mamá, eres nuestra mayor inspiración y orgullo”, es el mensaje que Juventino, su hijo, puso en WhatsApp. “Gracias por poner el nombre de los chilangos en alto y por abrir el camino para las futuras generaciones”.

Luego su hijo escribió #FuerzaChilanga no tiene fronteras y #OrgulloChilango.

Carlos Arango, amigo de María García, le dijo a La Raza que años atrás ella militó en la zona metropolitana de Chicago primero con la organización de Luis Pelayo, luego se dedicó a trabajar y organizar con Casa Aztlán y después ella entró al partido PRD.

En la Ciudad de México, la activista y compañera de “mil batallas” también fundó una organización que ella llamó Organización Binacional de Aztlán.

En Chicago, Arango es el director de la organización Frente Nacional de Inmigrantes Mexicanos, con la cual García coopera desde allá en la capital azteca.

Varios otros residentes de Chicago, pero originarios de la Ciudad de México, le envían sus mejores deseos a María García, una aliada de lucha y de corazón.

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