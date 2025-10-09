Muestran la obra temprana y la importancia en Chicago del muralista Ray Patlán

El Museo Nacional de Arte Mexicano, en la comunidad de Pilsen, abre el 11 de octubre 2025 su nueva exhibición titulada ‘Hay cultura en nuestra comunidad: Ray Patlán en Chicago 1968-1975’.

Esta exhibición, montada en la Galería Rubin y Paula Torres del museo, continuará abierta hasta el 1 de marzo de 2026.

Ray Patlán, originario de Chicago, fue un pionero en la rama del muralismo chicano en las décadas de 1960 y 1970.

La carrera de Patlán, una figura conocida a nivel nacional e internacional, floreció entre los reclamos por justicia de la población mexicoamericana o chicana del país.

Patlán nació en el Hospital Mother Cabrini en la comunidad de la Pequeña Italia en Chicago el 4 de septiembre de 1946.

Años más tarde, sus padres Cándido Patlán y Remedios González compraron una casa en la cercanía de las calles 18 y Halsted en el barrio de Pilsen. Ahí el futuro artista, sus padres y sus cuatro hermanas vivieron por unos 10 años.

Patlán realizó la primera parte de su carrera en Chicago y se mudó a California a mediados de la década de 1970. Falleció el 15 de abril del año 2024 en Oakland, California a los 77 años.

Detalle de los murales que Ray Patlán pintó en las paredes de Casa Aztlán, en Pilsen, Chicago, a principios de la década de 1970. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Detalle de los murales que Ray Patlán pintó en las paredes de Casa Aztlán, en Pilsen, Chicago, a principios de la década de 1970. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

La carrera artística de Patlán

Raymundo Patlán, su nombre verdadero, inicio su carrera como pintor y muralista en el centro social que se conocía como Howell House y después como Casa Aztlán, en Pilsen.

Ahí un día Patlán le recamó al director por qué había tantas placas de personas que no eran mexicanos estando en una comunidad llena de mexicanos.

Patlán sugirió que lo dejaran pintar y plasmar unos murales de la sala principal de ese centro.

El director le dijo que sí y fue precisamente en 1970 que Patlán, con $70 dólares que él puso de su propio bolsillo, pintó imágenes de la historia y de la cultura de los mexicanos en todas las paredes de ese salón de Casa Aztlán.

“Yo quería hacer una representación de la historia, la cultura y también, si has notado, demostrar la fuerza de trabajo y también lo que es la mexicanidad; también lo que es La Revolución y la Conquista de México”, dijo Patlán a este reportero en 2017 para mi libro ‘Memorias de Pilsen’ (publicado en 2018 y disponible en línea en Amazon y en la tienda del Museo Nacional de Arte Mexicano en Pilsen).

Patlán también reconoció que las visitas anuales a México, el país de sus padres, fueron clave en su formación de artista desde una temprana edad.

“Mi primera influencia fue el haber ido a México”, relató Patlán. “Mis padres Cándido y Remedios me llevaban a México cada año a visitar a los parientes. Y ver los murales cuando yo era niño, viendo los murales de los Tres Grandes (Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros) y otros también como José Chávez Morado y Benito Messeguer”.

Patlán se graduó en Chicago de la Secundaria Harrison, ahora convertida en la Escuela Magnet María Saucedo. Luego Patlán asistió en 1966 al Instituto Allende, en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, México.

Patlán sirvió un año en el servicio militar en Vietnam de 1967 a 1968 y logró pintar un mural a la paz en un poblado a 30 millas de Saigón.

Luego asistió a la Escuela del Instituto de Arte de Chicago de 1968 a 1971, de donde se graduó.

En 1975 Patlán, el hijo prodigo de Pilsen, se mudó a San Francisco, California.

La interesante e inteligente exhibición retrospectiva del arte y trabajo temprano de Ray Patlán, en el Museo Nacional de Arte Mexicano, contiene sus pinturas iniciales, dibujos, fotografías, documentos, objetos y otra memorabilia que nos hace entender los ocho años de su carrera en Pilsen y Chicago.

Ray Patlán, durante una entrevista en Pilsen en 2017. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Aun lo recuerdan en Chicago

En Chicago aún hoy varios activistas, como el doctor Howard Ehrman, que se acuerdan del joven inquieto y creativo que fue Ray Patlán.

Ehrman, de 78 años, dijo a La Raza que él conoció a Patlán allá por 1968 y 1969. En esa época Ehrman era un estudiante de medicina y vivía en el cuarto piso de la que se convirtió en Casa Aztlán.

Ehrman ayudaba a los Brown Berets, un grupo militante de chicanos, a establecer y fundar la Clínica Gratis Benito Juárez en Casa Aztlán.

Durante esos años, dijo este doctor a La Raza, él y Patlán pasaban tiempo juntos platicando sobre la comunidad y la sociedad.

“Sus murales eran únicos”, recuerda Ehrman, “contenían cosas y causas de México y también del movimiento chicano aquí”.

Ehrman dijo que el arte del joven Patlán en esos años “traía el pasado de México y su gente al futuro” acá en el barrio.

La exhibición es curada por Marcela Andrade Serment e incluye textos interpretativos bilingües, documentos de archivo y programas para el público que celebran la vida y el legado artístico de este significante artista y muralista, Ray Patlán.

La Raza le preguntó a Andrade lo que ella aprendió de este artista al montar y curar esta interesante exhibición.

“Patlán sabía desde una temprana edad que él quería ser un muralista y que él entendía muy bien cómo el arte puede ser usado como una herramienta poderosa para educar e influenciar a sociedades enteras. Con eso dicho, Patlán estaba determinado a cambiar a su comunidad de Pilsen a través del arte y en los murales él encontró la plataforma perfecta para no solo captar las voces de su comunidad, pero además involucrarlos en el proceso mismo de crear arte”, dijo Andrade.

Detalle de los murales que Ray Patlán pintó en las paredes de Casa Aztlán, en Pilsen, Chicago, a principios de la década de 1970. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

El Museo Nacional de Arte Mexicano, ubicado en 1852 W. 19th Street, Chicago, Illinois, 60608, tendrá un evento de ‘Celebración de Vida y Arte’ del artista Ray Patlán el domingo 9 de noviembre 2025 de las 12 pm a las 3 pm.

El invitado especial, Eduardo Pineda, un artista y muralista y colaborador con Patlán, hablará de los murales creados por Ray Patlán en California.

La entrada al museo es siempre gratis y este museo abre de martes a domingo de 10 am a 5 pm.

Después de su fallecimiento, los restos del artista Ray Patlán fueron traídos por su familia al Cementerio Mount Carmel, en Hillside, Illinois, en donde también descansan los restos de sus padres Cándido Patlán y Remedios González.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.