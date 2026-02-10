Migrantes exigen en México una reforma electoral que de plenos derechos a los mexicanos en el extranjero

Varios líderes y activistas mexicanos residentes en varios lugares de Estados Unidos acudieron el 5 de febrero a la Ciudad de México para apoyar y exigir una reforma electoral que permita a los mexicanos en el extranjero ‘votar y ser votados’.

Después de reunirse con senadores y diputados mexicanos, la delegación de migrantes llevó a cabo una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

El senador por Michoacán, Raúl Morón, les dio la bienvenida a los migrantes en busca de una reforma electoral.

“El hecho de estar en otros países no nos quita la nacionalidad mexicana,” dijo Morón a los migrantes.

Morón señaló que los migrantes tienen los mismos derechos en México y en el exterior y agregó que es precisamente en este momento, en que los migrantes mexicanos están siendo perseguidos en Estados Unidos, que ellos deben ejercer sus derechos.

Daniel Thatcher, director de la organización Fuerza Migrante de la ciudad de Washington DC, dijo ante la prensa mexicana que “hay unos 12 millones de mexicanos en el exterior y esta no es una minoría”.

Thatcher dijo que la influencia de los migrantes y su aportación a México aún no se ve “reflejada en la Constitución” de México.

Manuel Castro, de la Coalición de Migrantes Mexicanos y procedente de Chicago, dijo en la conferencia de prensa que los mexicanos en el exterior son una reserva de México.

“El país [México] tiene la responsabilidad histórica de que a nosotros nos vean como importantes para el país de México”, dijo Castro.

El activista Castro agregó que los mexicanos en el exterior son “una reserva cultural, política y económica” para México.

“La reforma electoral es una muy importante para nosotros”, dijo Castro.

Roselia Suárez, diputada federal migrante y residente de Chicago, aseguró en la conferencia de prensa que la presidenta de México Claudia Sheinbaum apoya la reforma electoral.

“La presidenta está con nosotros”, dijo Suárez. “Ella sabe que participamos y transformamos”.

Suárez agregó que Sheinbaum está “por una igualdad substantiva de derechos aquí y allá”.

Las organizaciones de migrantes mexicanos en el exterior también han planteado una ‘Declaración de principios para una reforma electoral’.

Dicho documento se desarrolló el pasado 14 de enero y en él destacan los principios 4 y 5:

“4. Derechos plenos a votar y ser votado. El derecho al voto es insuficiente si no se acompaña del derecho efectivo a ser electa o electo. Una democracia que excluye a millones de personas del acceso a cargos de representación es una democracia incompleta”.

“5. Representación política efectiva, auténtica y autónoma. La representación política de las personas mexicanas en el extranjero debe ser propia, directa y autónoma, con vínculo real con las comunidades migrantes y sin subordinación a agendas partidistas nacionales. Para ello, la reforma electoral debe garantizar un mínimo de 10 diputaciones y dos senadurías que representen a las personas mexicanas residentes en el extranjero, garantizando la participación de candidaturas no partidistas y de elección directa”.

Carlos Arango, líder migrante de la ciudad de Chicago, también participó en esta cumbre en la Ciudad de México.

A él le toco participar en una mesa redonda en el Senado mexicano.

Arango apuntó ante los senadores presentes que la participación de los migrantes en Chicago y otras ciudades rebasó la capacidad y los recursos puestos para que los migrantes mexicanos en el exterior ejercieran su derecho al voto.

Carlos Arango, líder migrante de Chicago, habló ante miembros del Instituto Nacional Electoral de México (Cortesía Carlos Arango) Crédito: Cortesía

Arango dijo a La Raza a su llegada a Chicago que los grupos migrantes buscan una reforma electoral que esté garantizada en el Artículo 35 de la Constitución mexicana y que garantice que los migrantes mismos elijan a sus representantes y que estos no sean plurinominales o asignados por los partidos.

“Sí, de eso se trata”, dijo Arango, quien está al frente de una organización de migrantes en Chicago.

Manuel Castro informó a La Raza que se busca lograr tener tener 10 diputados y dos senadores que salgan del voto de los mexicanos en el extranjero en el futuro.

Por otro lado, Arango dijo que la recepción a los migrantes fue buena en la Ciudad de México pero que también fue un poco de “deja vu” porque ya los migrantes han hecho esto en varias otras visitas a México.

Arango también habló ante miembros del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México.

“Esto ya lo hemos hecho por muchos años, ojalá y que no se nos vea la cara o que no nos den atole con el dedo”, finalizó Arango.

