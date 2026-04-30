La Avenida Archer debe ser protegida de cambios dudosos y preservada como sitio histórico

Controversias y protestas ha causado el proyecto del municipio de Chicago de rediseñar la Avenida Archer desde la avenida Western a la Calle 47, en el área de Brighton Park.

Aparte de algunos cambios cosméticos para dar vuelta a la izquierda, cruces para peatones y garitas para abordar los autobuses de la CTA, la ciudad y la concejal local quieren incluir una vía para ciclistas.

Ya varios usuarios y residentes de Brighton Park se han quejado y hace unos días varios pequeños comerciantes de la comunidad hispana protestaron contra este proyecto.

La Avenida Archer es una carretera antigua que se inauguró en 1836 y sirvió para llevar a los trabajadores inmigrantes de esa época que construían el Illinois y Michigan Canal.

Esta avenida corre desde la calle S. State hasta Lockport, Illinois.

Entre los vecindarios que esta avenida toca están Chinatown, Bridgeport, McKinley Park, Brighton Park y Archer Heights.

Esta avenida sigue los pasos de un antiguo camino que usaban las tribus nativoamericanas para desplazarse de los Grandes Lagos hasta el Río Mississippi.

Es el mismo camino que usaron los exploradores franceses Marquette y Joliet.

La Avenida Archer formó parte de la Ruta 4 en 1924, luego fue un tramo de la Ruta 66 y después de la Ruta 44 de 1926 a 1960.

Regresando al presente, tal parece que a esta avenida en el tramo que mencionamos arriba también le quieren cambiar las tuberías del drenaje.

Esto suena bien, pero en el tiempo que toma hacer esto varios comerciantes señalan que están perdiendo dinero ya que el proyecto y el trafico lento no permiten a sus clientes entrar y salir rápido del área.

La concejal Julia Ramírez dice por su parte que se les dio amplio aviso a los vecinos del área de saber sobre este proyecto.

El proyecto al parecer es dirigido por la Ciudad de Chicago y el Departamento de Transportación del país.

Viendo la importancia que esta avenida tiene, el congresista Jesús ‘Chuy’ García debería someter una petición al Registro Nacional de Lugares Históricos para designar a la Avenida Archer como un lugar histórico.

Esta designación protegería a la avenida de cambios dudosos que afectan el trafico de autos, que limitan los carriles y que le quieren otorgar a los ciclistas una vía en la misma avenida.

En mi parecer tener una vía para ciclistas no es una prioridad.

Los ciclistas afectan el tráfico, algunos de ellos no respetan los altos ni las luces de tránsito y además ellos se ponen en riesgo de tener un accidente.

Alguien mencionó a este columnista que quería rediseñar esta avenida “como en la Ciudad de México y como en París”.

Chicago esta muy lejos de ser como la Ciudad de México y mucho menos como París, Francia.

Yo pienso que la concejal Julia Ramírez está apostando su carrera política con este proyecto.

Cuando sean las próximas elecciones, los pequeños comerciantes y vecinos de los vecindarios que mencioné recordaran este fiasco de proyecto y actuarán en las urnas.

Por lo tanto, los pequeños comerciantes deben acudir con el representante federal ‘Chuy’ García para que actúe a su favor y se logre designar a la avenida Archer como un lugar histórico que no se debe alterar.