Mujer mexicana fallece a bordo de vuelo de Chicago a Morelia

María Yolanda Guerrero Medina, de 72 años, falleció el 9 de mayo mientras viajaba en un vuelo internacional de Chicago a la ciudad de Morelia, Michoacán, en México.

Al ser alertados por otros pasajeros de que Guerrero Medina no se sentía bien, miembros de la tripulación alertaron al piloto del vuelo 7771 de la aerolínea Volaris, quien desvió el vuelo a causa de la emergencia a la ciudad de Monterrey.

Medios locales agregaron que Guerrero Medina dijo sentirse mal cuando el vuelo había entrado a territorio mexicano.

Guerrero Medina, quien viajaba rumbo a la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, fue declarada muerta en Monterrey.

Familiares de la fallecida dijeron a la tripulación que la mujer sufría de insuficiencia renal y de diabetes desde hace aproximadamente 12 años.

Al llegar a Monterrey, la tripulación alertó a los paramédicos para brindar servicios de emergencia a Guerrero Medina en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey. Sin embargo, se informó, según los paramédicos ella ya no contaba con signos vitales.

El vuelo desde el aeropuerto Midway de Chicago había salido el sábado 9 de mayo a las 2:55 p.m. con destino a Morelia.

Se informó que Guerrero Medina era originaria de Morelia y, se cree, era residente de Chicago, pero esto no ha sido confirmado.

El vuelo 7771 de Volaris aterrizó en el aeropuerto internacional General Mariano Escobedo a las 5:24 de la tarde del sábado 9 de mayo.

Dicho vuelo después pudo continuar a su destino al aeropuerto internacional Francisco Mujica de la ciudad de Morelia.

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