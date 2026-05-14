Xfinity ofrece una mirada rica en contenido y tecnología para ver el Mundial 2026

La Raza entrevistó a Javier García, vicepresidente senior multicultural de Comcast/Xfinity, acerca de la oferta que la plataforma Xfinity ofrece para ver el Mundial de la FIFA 2026, que del 11 de junio al 19 de julio se juega en Estados Unidos, México y Canadá. De acuerdo con cifras de Xfinity, 63% de los hispanos en Chicago probablemente verá partidos del Mundial y 67% de los hogares latinos accede a internet vía cable o fibra óptica.

La Raza: A pocas semanas del comienzo del Mundial, Xfinity tiene una oferta muy interesante tanto de contenido como de tecnología, lo que ofrece a los usuarios y televidentes tener una experiencia diferente y rica al ver las transmisiones de los partidos. ¿Qué tiene de diferente la manera en la que una persona podrá ver el mundial en Xfinity de la que ha tenido en el pasado o de la que tendrá alguien que tiene otro servicio de televisión y de internet?

Javier García: Bueno, primero que todo, mil gracias por invitarme…. Creemos que las diferencias son tres. La primera es la tecnología, que es a través de nuestra plataforma X1. Las personas van a poder disfrutar de los juegos, todo el contenido que los proveedores Telemundo y Fox nos den en 4K lo vamos a tener en la plataforma. Pero vamos a tener, adicional a eso, el Real Time 4K. Lo que significa eso es que minutos después de que algo pase en la cancha, lo tenemos nosotros a través de nuestra tecnología y puede ser hasta 30 segundos antes de que pase en otras plataformas. Lo segundo es la idea de multiview, con la que puedes ver cuatro partidos al mismo tiempo. No tan relevante para la Copa del Mundo en Telemundo, pero definitivamente si estás viendo diferentes deportes. Otra experiencia que es exclusiva de la plataforma Xfinity esFan View, donde básicamente agregas todo el contenido: no solamente estás viendo el partido, estás viendo también los highlights de otros partidos, las estadísticas… Todo eso hace una experiencia completa y muy importante, personalizada. Finalmente, obviamente, para los latinos, la plataforma puedes disfrutarla en español o en inglés.

Un ejemplo del sistema de control por voz bilingüe de la plataforma de Xfinity para ver el Mundial 2026. Crédito: Cortesía

La Raza: ¿Cómo interactúa el usuario con estas opciones de ver múltiples partidos, de tener estadísticas?

Javier García: La experiencia X1 tú la puedes ir creando a tu gusto. Y va de pronto un momento donde si el comentador de fútbol dijo algo, tú quieres mostrar la estadística y sacas la estadística. La puedes personalizar a los equipos que te interesan, así no tienes que estar mirando tanta información, sino realmente la que te interesa. Y la vas navegando de acuerdo con lo que tú necesites. Es una experiencia que está basada en tu televisión. Estás sentado en la sala de tu casa con tu televisor y a través del Voice Remote, del control remoto, vas programándola y no tienes que darle clic, todo es a través de la voz. Esa es la experiencia principal, pero también tenemos la experiencia en el app: si estás fuera de casa puedes ver los partidos. Y para alguien que, por ejemplo, sea un suscriptor de internet, que no tenga nuestro servicio de cable, también tiene una experiencia a través de nuestra plataforma Xumo.

La Raza: ¿Cuáles son los paquetes, las opciones para que un usuario pueda tener la experiencia completa de tecnología para ver el Mundial?

Javier García: Es una excelente pregunta. Básicamente, nosotros estamos muy enfocados en darle el mayor valor posible a nuestros suscriptores. Si, por ejemplo, tú tienes nuestro servicio de internet a una velocidad Gig, ya tienes el Mundial incluido, porque esta velocidad Gig viene con Peacock, la plataforma de streaming que tiene Telemundo, y como tú sabes, Telemundo tiene los derechos del Mundial, entonces ya estaría el Mundial incluido ahí. Si tú, por ejemplo, llevas cinco años como suscriptor de Xfinity, eso te convierte en un miembro platino y eso también te da la opción de tener Peacock incluido en tu servicio. Entonces, de nuevo, el Mundial lo tienes gratis. Y si no tienes una caja para hacer streaming, nosotros te entregamos esta caja Xumo sin ningún costo. Entonces, básicamente puedes acceder a ver el mundial gratis. Ya de ahí puedes, si te interesa el fútbol o, por ejemplo, si lo quieres ver en inglés, pues tendrías que comprar Fox One a la carta, básicamente al mismo costo que en cualquier lugar donde lo compres. Pero también, por ejemplo, si te interesa mucho el fútbol mexicano o te interesa la English Premier League, puedes comprar el paquete Now TV Latino, que tiene más de 1,000 juegos de fútbol. Y de ahí en adelante, depende del nivel, de qué tan fanático seas del deporte, puedes ir comprando más paquetes y más contenido. El contenido estrella de nosotros es el paquete World Soccer Ticket, que incluye todos los partidos, la plataforma de X1, todo lo que hemos discutido hoy lo puedes tener incluido en ese paquete.

La Raza: Algo que puede parecer chistoso, pero para muchos es frustrante si le pasa, es que las plataformas tienen un cierto retraso mínimo en su transmisión entre que el suceso pasa en vivo y que llega al televisor de la gente. Y se han dado casos de que estás hablando con tu tía que está viéndolo no sé dónde y dijo “Metió el gol el equipo” y tú aún no lo has visto y ya te desesperaste porque te arruinaron la experiencia. ¿Qué hace Xfinity que reduce que esto le pueda pasar a alguien?

Javier García: Sí, antes de tener Xfinity me pasaba que estábamos viendo el partido y mi papá cantaba el gol antes de que yo lo viera y no es una experiencia bonita. Mira, pasa por dos temas. El primero es nuestra red, que es una de las redes más avanzadas en los Estados Unidos y donde nos hemos enfocado mucho. Somos el único proveedor que ha tenido un enfoque tan fuerte en el tema de este delay. Los ingenieros lo llaman latency, pero es básicamente que la transmisión sea casi en tiempo real. Y también en la plataforma de X1 hemos trabajado en el tema de Real Time 4K. Y lo que hacemos es estar seguros de que la red le da soporte cuando en el mismo barrio todo el mundo está viendo el mismo partido, estás seguro de que la red le da el soporte y de ahí que X1, obviamente, te lleva esa velocidad. Y pasa por trabajar mucho, por ejemplo, con los proveedores de contenido, estar seguro de que toda la tecnología funciona en el momento que se necesita.

La Raza: ¿Cuáles serían las razones decisivas para que alguien prefiriera estar con Xfinity viendo el Mundial?

Javier García: Primero, si tú ya tienes Xfinity y eres un miembro platino, ya tienes el Mundial gratis. Entonces, ¿para qué vas a pensar en otra opción? Si tienes nuestra velocidad Gig, ¿para qué vas a pensar en otra opción? Tenemos mucho valor que hace que básicamente si te pasas a Xfinity no hace sentido irte a otra plataforma, ir a pagar más dinero. De ahí es nuestra inversión en el fútbol, tener todos los derechos de fútbol de todas las ligas. Eso ha sido una inversión muy grande desde el punto de vista de Xfinity y Comcast. Y la experiencia, los paquetes que hemos diseñado. Te diría que en los Estados Unidos no hay nada como el World Soccer Ticket, no existe. Entonces, si realmente eres un fanático y tú te llamas fanático de fútbol y eres de los que el sábado te echas dos o tres partidos, pues definitivamente Xfinity es la mejor plataforma, porque tienes todo el contenido y toda la tecnología.