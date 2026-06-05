La Raza lanza su videopodcast ‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’

La Raza estrenó hace unos días su nuevo videopodcast, ‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’, un espacio que reúne a periodistas y editores para analizar temas de actualidad que impactan a la comunidad latina.

En su primer episodio, los participantes, bajo la conducción de Jesús Del Toro, director de La Raza, abordaron las batallas legales que amenazan protecciones migratorias clave y el histórico ascenso de un mariscal de campo cubanoamericano al primer puesto del Draft de la NFL. ‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’, realizado con apoyo del Lenfest Institute, está disponible en LaRaza.com y en el canal YouTube.com/LaRazaChicago.

Casos ante la Corte Suprema generan incertidumbre para millones de inmigrantes

El tema central del programa fue el análisis de dos casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos cuyas decisiones podrían tener consecuencias significativas para millones de inmigrantes que viven en el país.

Jesús García, periodista experto en política e inmigración, explicó que los argumentos orales recientes sobre la ciudadanía por nacimiento ofrecieron motivos para un optimismo cauteloso. Durante la audiencia, varios magistrados cuestionaron la base legal de una orden ejecutiva emitida por la administración Trump en enero de 2025 que busca negar la ciudadanía a hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o con ciertos tipos de visa.

García dijo que los jueces parecían escépticos ante los argumentos centrales del gobierno.

“Se cuestionó mucho sobre el motivo por terminar justamente esto”, dijo. Añadió que varios magistrados tuvieron dificultades para entender por qué la administración estaba enfocando sus esfuerzos en los hijos de inmigrantes indocumentados y no en los propios inmigrantes.

García recordó que el fundamento constitucional de la ciudadanía por nacimiento, establecido en la Decimocuarta Enmienda, ya ha sido defendido anteriormente por la Corte Suprema.

Citó el caso de finales del siglo XIX de un joven nacido en Estados Unidos de padres inmigrantes chinos al que se le negó el reingreso al país tras visitar a su familia en el extranjero.

La Corte falló a su favor y estableció el precedente de que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Del Toro dijo que el debate jurídico también gira en torno a la separación de poderes y los límites de la autoridad presidencial.

“No puede eliminar derechos que están consagrados, por ejemplo, en una de las enmiendas constitucionales mediante una orden ejecutiva”, dijo Del Toro.

Se espera que la Corte Suprema emita su decisión antes de finalizar junio.

Las marchas en apoyo a la ciudadanía por derecho de nacimiento no se han dejado de sentir desde enero de 2025. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

Caso sobre TPS podría afectar a cientos de miles de personas

El programa también abordó un segundo caso ante la Corte Suprema relacionado con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un beneficio federal que permite a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Aunque el caso se centra inicialmente en beneficiarios de Haití y Siria, García explicó que la decisión podría repercutir en comunidades de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y hondureños, muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos durante entre 15 y 20 años, han superado rigurosas verificaciones de antecedentes y han construido una vida estable en el país.

García dijo que las descripciones que califican a los beneficiarios de TPS como inmigrantes indocumentados no son correctas.

“No son personas ilegales, indocumentadas… no lo son”, dijo. “Son personas que ya pasaron un proceso de revisión de seguridad pública, de seguridad nacional”.

También cuestionó las políticas que buscan eliminar estas protecciones migratorias.

“Las organizaciones civiles… critican mucho que el presidente señale que hay mucha inmigración de indocumentados, pero al mismo tiempo él está creando más indocumentados al quitarles estas protecciones” a los beneficiarios del TPS, agregó.

Según García, los beneficiarios de TPS aportan colectivamente más de 29,000 millones de dólares al año a la economía estadounidense a través de su trabajo, el pago de impuestos y el consumo.

Además, durante la pandemia de covid-19, una proporción significativa de personas con TPS y DACA trabajó en la primera línea del sistema de salud como cuidadores, enfermeros y otros profesionales médicos.

Fernando Mendoza: un cubanoamericano hace historia en la NFL

En el segmento de deportes, Ricardo López, experto editor y narrador deportivo, habló sobre Fernando Mendoza, seleccionado en la primera posición global del Draft de la NFL de 2026 por los Raiders de Las Vegas.

Mendoza, de 22 años, es nieto de cuatro inmigrantes cubanos y creció en Miami. Tras recibir poca atención de reclutadores universitarios y no ser seleccionado por los Hurricanes de la Universidad de Miami, comenzó su carrera en la Universidad de California en Berkeley antes de transferirse a la Universidad de Indiana.

Allí lideró a los Hoosiers a una temporada invicta de 16-0 y al primer campeonato nacional en la historia del programa de fútbol americano de la Universidad de Indiana. Además, en diciembre de 2025 ganó el Trofeo Heisman.

López dijo que Mendoza es un mariscal de campo clásico de bolsa de protección, con una combinación de tamaño, precisión y movilidad que ha generado comparaciones con el miembro del Salón de la Fama Ben Roethlisberger, histórico QB de los Steelers de Pittsburgh ya retirado.

La noche anterior al draft, Mendoza y su familia anunciaron una donación personal de 500,000 dólares para la investigación de la esclerosis múltiple, enfermedad que padece su madre, Elsa. Debido a ello, el jugador optó por seguir el draft desde su hogar en Miami en lugar de asistir al evento en Pittsburgh para permanecer junto a ella.

Durante la ceremonia del Trofeo Heisman en Nueva York, Mendoza dedicó parte de su discurso a sus abuelos cubanos en español.

Mendoza “es un latino… en estos tiempos de narrativas antiinmigrantes… Tenemos a un producto de una comunidad inmigrante, un latino, siendo el hombre del momento en el fútbol americano, que es además el deporte más americano de este país”, dijo López.

Manifestantes marchan en Chicago el 1 de mayo de 2026 en defensa de los inmigrantes y los trabajadores y en contra de la guerra. (Ashley Quincin / La Raza) Crédito: Impremedia

El contexto del Primero de Mayo en Chicago

El episodio se transmitió una semana antes de la marcha del Primero de Mayo en Chicago, que recorrió la ciudad desde Union Park hasta el centro de la ciudad.

Al inicio del programa, Del Toro recordó los orígenes históricos de esta fecha en Chicago y los acontecimientos de Haymarket en 1886, tras el cual líderes obreros que luchaban por condiciones laborales dignas, muchos de ellos inmigrantes, fueron procesados y ejecutados tras un atentado cuya autoría nunca fue determinada de manera concluyente.

Años después, el gobernador de Illinois exoneró a los ocho acusados, hoy recordados como los Mártires de Chicago.

Los organizadores indicaron que la marcha de este año se centró en la defensa de la paz, de los derechos de los inmigrantes, los trabajadores y la comunidad LGBTQ+, de las libertades democráticas y también en la oposición a lo que los manifestantes describieron como tendencias autoritarias dentro de la administración Trump.

La Raza estuvo presente durante la movilización y conversó con varios latinos sobre las razones que los motivaron a participar.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.