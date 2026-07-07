Organizan en Chicago concierto para recaudar fondos en apoyo de Venezuela

El Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis y un colectivo voluntario de presentadores y promotores de las artes locales, entre ellos Hothouse, Pachanka Music Culture y Chicago Samba, han unido fuerzas para recaudar fondos destinados a las labores de ayuda tras el terremoto en Venezuela. El grupo ha organizado un evento, a realizarse el domingo 12 de julio de 3 a 6 pm, con talento local que reunirá voces culturales de distintos sectores de la comunidad. Todos los fondos recaudados apoyarán las labores locales de rescate de la Cruz Roja Venezolana y World Central Kitchen en Caracas-La Guaira.

El Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis se ubica en 4048 West Armitage Ave., en Chicago.

Entre los artistas participantes se encuentran Richard Peña’s Equilibrio Jazz Trio, La Cantera del Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis, Chicago Samba, Fuego de Cumbia y los grupos venezolanos locales Tamanaco Tambor y Cepilla’o.

Tamanaco Tambor, grupo musical venezolano de Chicago. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Los boletos cuestan entre $28.52 y $44.52 y pueden adquirirse por adelantado a través de Eventbrite. Para obtener más información sobre los programas y eventos del Segundo Ruiz Belvis Cultural Center, visite srbcc.org.