El alcalde Johnson propone un presupuesto que prioriza servicios públicos y nuevas fuentes de ingreso

El presupuesto propuesto por el alcalde Brandon Johnson para 2027 incluye inversiones en prevención de la violencia, atención de salud mental, asistencia para la vivienda, bibliotecas públicas y empleo juvenil. También busca mantener los servicios municipales sin aumentar el impuesto predial ni recurrir a despidos para cerrar el déficit, informó la alcaldía.

La propuesta presupuestaria de Johnson, denominada Chicago’s Fair Share Budget (Presupuesto de la Parte Justa de Chicago), busca cerrar un déficit de $882.4 millones de dólares para el año fiscal 2027.

Entre las inversiones propuestas figuran $30 millones de dólares adicionales para prevenir la falta de vivienda, dar opciones de vivienda asequible y apoyar a las personas sin hogar.

Propone un subsidio de $30.9 millones de dólares para las bibliotecas públicas de Chicago y $24 millones de dólares para Chicago Youth Works, programa que financiaría 40,000 puestos de trabajo remunerados para jóvenes.

El presupuesto 2027 de Johnson incluye la creación del Departamento de Bienestar y Seguridad Comunitaria para coordinar la prevención de la violencia, los servicios a las víctimas y las inversiones en seguridad comunitaria en toda la ciudad, con un aumento de $7 millones de dólares a los programas de intervención contra la violencia comunitaria (CVI) en la calle.

Se plantea abrir una clínica de salud mental municipal adicional en una comunidad en la que anteriormente se había cerrado la clínica y se ampliará el programa de Asistencia, Respuesta y Participación en Situaciones de Crisis (CARE) para ampliar su funcionamiento a siete días a la semana.

El presupuesto del alcalde Johnson mantiene el Fondo de Protección Jurídica de la ciudad con $3 millones de dólares para financiar servicios jurídicos gratuitos en materia de inmigración y educación comunitaria y financia la Iniciativa de Justicia Comunitaria de la ciudad con $2.5 millones de dólares para ofrecer talleres gratuitos de educación jurídica a las comunidades afectadas por la violencia y el encarcelamiento.

También propone $7 millones de dólares para mantener los aumentos salariales de más de 3,000 profesionales de la primera infancia.

Cómo pagar los gastos de la ciudad

Para generar ingresos, el alcalde también propone aumentar el impuesto municipal a las apuestas deportivas del 10.25% al 20% y elevar del 15% al 20% el impuesto a las transacciones de arrendamiento de bienes personales aplicable a las empresas. El plan incluye, además, un impuesto de 15 centavos por cada envase o paquete no médico ni alimentario, con el propósito de reducir los residuos y promover prácticas más sostenibles.

La administración Johnson afirma que ha logrado ahorros superiores a los $740 millones de dólares mediante mejoras organizativas y reducciones en los costos de personal durante sus tres primeros presupuestos, sin recurrir a despidos ni recortar servicios esenciales. Para 2027, la administración proyecta ahorros y reducciones de costos adicionales cercanos a los $120 millones de dólares.

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