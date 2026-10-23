El Sindicato de Maestros apoya el presupuesto del alcalde y pide más dinero estatal para las escuelas

El liderazgo del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) criticó a los miembros electos de la Junta de Educación por no abogar más fuertemente con los funcionarios políticos en Springfield para que las Escuelas Públicas de Chicago reciban los fondos necesarios que les corresponden. Líderes del CTU dijeron que los miembros de la Junta de Educación “no han hecho nada” para asegurar que las escuelas públicas de la ciudad reciban la ayuda que les corresponde.

En su presupuesto, el alcalde Brandon Johnson prometió la suma de $285 millones de dólares de los fondos del TIF para ayudar a las escuelas públicas a permanecer funcionando.

“Esto es lo que se ve cuando Chicago elije a un alcalde que cree en la educación pública”, dijo Stacy Davis Gates, presidenta de CTU. “El alcalde Johnson prometió poner a nuestros estudiantes primero y ha cumplido al proveer más de $1,000 millones a nuestras comunidades escolares en los ultimos cuatro años”. Otros líderes dijeron que, sin los fondos necesarios del estado de Illinois, las escuelas verán futuros recortes a los deportes, las bibliotecas, las artes, a la educación especial y al personal “que hace que nuestras escuelas funcionen”.

Los líderes de CTU agregaron que tanto el gobernador JB Pritzker como la Asamblea General deben entregar a las escuelas de Chicago “lo que le deben y subsidiar nuestras escuelas”.

Bajo la fórmula de financiamiento basado en evidencia, las Escuelas Públicas de Chicago deberían recibir el 70% de sus fondos del estado. Esto equivale a $1,900 millones de dólares.

Pero el estado financia a las escuelas a un monto y porcentaje menor, alega CTU, entidad que considera que el estado le debe a CPS cerca de $6,800 millones de dólares.

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