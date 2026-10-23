Mujer fue herida de bala en las calles 47 y Western tras un incidente de ‘ira al volante’

Una mujer pasajera en un auto fue herida de bala el jueves 22 de octubre por la mañana en Brighton Park, dijo la Policía de Chicago.

La víctima, que ha sido identificada por familiares como Rosa Hernández, recibió un impacto de bala en la cabeza y fue transportada de emergencia al hospital Mount Sinai, en donde permanece en condición crítica.

La policía dijo que Hernández, de 32 años, viajaba en un auto con sus dos hijos mientras alguien más manejaba.

De repente un vehículo se acercó al auto en donde viajaba Hernández y le disparó.

Los niños, al parecer de 5 y 2 años, y la otra persona que manejaba el auto no sufrieron ningún daño.

El auto en que viajaba Hernández, sus dos hijos y la otra persona permaneció a media calle en la 47 y Avenida Western por varias horas el jueves mientras la policía tomaba datos para investigar el caso.

El concejal del Distrito 15, en donde ocurrió este suceso, dijo a los medios que se piensa que el incidente no está relacionada a las pandillas.

“Tal parece que es un incidente relacionado a un caso de ‘ira al volante’…”, dijo el concejal Ray López.

López dijo que la policía piensa que el auto desde el cual dispararon a esta familia ya la venía siguiendo “por algunas cuadras”.

El incidente se reportó el jueves por la mañana en la cuadra 2400 de la W. 47 St., casi esquina con la Avenida Western.

La policía está indagando el caso y preguntando a los dueños de los comercios cercanos para revisar sus cámaras de vigilancia para identificar al o a los agresores.

La policía dijo que los disparos salieron de un auto color gris de cuatro puertas con una armazón atrás para transportar una bicicleta.

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