La activista y autora Selene Partida recibirá un prestigioso reconocimiento el próximo mes de diciembre en la Ciudad de México.

Se trata del premio ‘México en tus manos’ que le otorga la Fraternidad Nacional de Organizaciones Unidas por México, organismo que preside el Dr. Armando Olvera Hernández.

El distinguido premio es en reconocimiento a la trayectoria de Partida, de 48 años, como migrante y su compromiso con la comunidad mexicana en el exterior, segun nos informó esta activista.

“A lo largo de los años he trabajado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, la organización comunitaria y la promoción de nuestra participación y representación en México”, dijo Partida, quien es además diputada migrante suplente en el Congreso mexicano.

“Mi labor principal es la política”, nos dijo Partida en una entrevista previa en 2025. “Mi trabajo está enfocado en proyectos comunitarios y humanitarios”.

La activista por los derechos humanos y por un trato compasivo a los inmigrantes que dejan su patria para ayudar a sus familias a sobrevivir, dijo a La Raza en una entrevista previa que lleva 35 años como migrante en este país.

Partida, ahora residente de Mount Propspect, Illinois, trabaja en el campo de los bienes raíces y es cofundadora de ROG Karmma Group, el cual provee servicios hipotecarios.

Partida es originaria de Toluca, estado de México, y llegó con su familia a la comunidad de La Villita en Chicago en 1991, justo cuando estaba por cumplir 13 años.

Ella además ha vivido en las localidades de Sur Chicago y en Berwyn. Ella menciona que también tiene raíces en el estado de Michoacán.

La multifacética mujer además de ser activista y promotora de la participación política también es escritora.

“También soy autora del libro ‘Puertas de papel’, una obra que busca dar voz a nuestras historias, visibilizar los desafíos de la migración y reconocer las contribuciones de quienes vivimos lejos de nuestro país”, nos relató la activista.

Como referencia el premio ‘México en tus manos’ cuenta con una larga trayectoria.

En ediciones anteriores han sido reconocidas personalidades como Miguel Herrera, Carla Estrada, Sergio Corona, Gustavo Adolfo Infante y el exatleta olímpico Fernando Platas, así como instituciones y organizaciones dedicadas a los derechos humanos y la labor humanitaria, entre ellas la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y CADENA, esta última una organización humanitaria internacional.

La activista, que ha participado en algunos mítines con la ahora presidenta de México Claudia Sheinbaum, dijo a La Raza que está muy complacida y contenta con este reconocimiento de México.

“Para mí, este reconocimiento tiene un significado muy especial, porque no representa solamente mi historia sino también la que miles de mexicanos que hemos construido nuestra vida fuera de México, sin olvidar nuestras raíces y trabajando para que nuestras voces sean escuchadas”, precisó Partida.

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La autora y activista Selene Partida con su libro ‘Puertas de papel’. (Cortesía)