La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país “no se someterá a ningún poder extranjero” y aseguró que las elecciones intermedias de 2027 estarán protegidas de cualquier intromisión o fraude, durante el desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución mexicana.

“No nos someteremos a los intereses de quienes antes saquearon el país ni a ningún poder extranjero. No somos figuras decorativas ni instrumentos de los poderosos de antaño”, destacó la mandataria mexicana desde el Zócalo de Ciudad de México.

En su primer discurso tras regresar al país, después de cumplir una intensa agenda en China, resaltó que las próximas elecciones, en las que se disputarán 500 diputaciones federales y 19,609 cargos locales en todo el país, serán un “proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto”.

Asimismo, rechazó los intentos de grupos de la oposición, durante sus dos años de Gobierno, por “derrocar la voluntad popular”, algo que, dijo, recuerda a los fraudes electorales que han marcado la historia del país, comenzando por el de Porfirio Díaz, cuyo régimen de más de 30 años dio origen a la Revolución mexicana.

“Han intentado todo para derrocar la voluntad popular, pero han fracasado. Fracasaron con sus campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación para fabricar mentiras y calumnias”, expresó la jefa de Estado.

“Y que se oiga fuerte y lejos: van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones de 2027”, agregó.

Tras su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), remarcó la visión de México frente al mundo.

“Lo dejé muy claro: nuestra nación está demostrando que existe otra vía para el desarrollo, una en la que el éxito económico no solo se mide en cifras de producción, sino también en el bienestar de las familias”, expresó.

“Estamos construyendo un modelo propio, forjado en nuestra grandeza cultural, en el talento de nuestra gente”, subrayó.

Sheinbaum insistió en que el camino de la democracia, soberanía, libertad y justicia social ya fue trazado por héroes y heroínas nacionales durante la Revolución mexicana.

Por ello, destacó la lucha de Francisco I. Madero, quien inició el movimiento armado contra Díaz, y de otros revolucionarios como Emiliano Zapata y Francisco ‘Pancho’ Villa.

Antes de pronunciar su discurso, Sheinbaum participó en el izamiento de la bandera y pasó revista a las tropas, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina (Semar), el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El desfile cívico-militar contará con la participación de 2,900 elementos de las Fuerzas Armadas, y más de 200 mujeres que representarán a las revolucionarias en la historia, además de aeronaves, caballos, vehículos antiguos y carros alegóricos.

Cada 20 de noviembre, México conmemora el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, cuando Francisco I. Madero se levantó mediante el Plan de San Luis contra el régimen de Porfirio Díaz (1876-1911).

El movimiento armado derivó en la promulgación de la Constitución de 1917, que consagró derechos fundamentales como la educación y el trabajo.