El gobernador de Illinois, JB Pritzker, pide al próximo Congreso que revierta varias políticas federales relacionadas con la inmigración, la atención médica y la asistencia alimentaria. También busca ampliar las protecciones para las comunidades inmigrantes, según la agenda de prioridades para el primer día de la nueva legislatura que se analizó en el más reciente episodio del video podcast ‘Voces Abiertas con Jesús Del Toro’.

El episodio 23 del video podcast de La Raza, conducido por Jesús Del Toro, también incluyó una conversación sobre la relación personal del exfutbolista Christian “Chaco” Giménez con el astro del fútbol argentino Lionel Messi y, además de un análisis sobre el futuro de instituciones culturales latinas clave de Chicago, como son el International Latino Cultural Center y su Festival de Cine Latino.

Chaco Giménez cuenta sobre su amistad con Lionel Messi

El episodio de ‘Voces Abiertas’ incluyó una entrevista del periodista deportivo Ricardo López Juárez con el exfutbolista argentino Christian “Chaco” Giménez, quien recientemente ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional, en Pachuca, México.

Giménez, quien desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol mexicano con equipos como Pachuca y Cruz Azul, habló sobre su relación con Lionel Messi, a quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos.

Al hablar del desempeño de Messi con el Inter Miami en la Major League Soccer, Giménez destacó la constancia del delantero y su capacidad para mantener un nivel de juego extraordinario a pesar de su edad.

“Y lo ves hacer cosas que él lo hace fácil, pero no son fáciles”, comentó Giménez durante la entrevista.

También habló de las cualidades personales que han reforzado su admiración por Messi, entre ellas la manera en que se relaciona con su esposa y sus hijos.

Giménez recordó que ambos comenzaron a conocerse en 2010, cuando fue convocado a la selección argentina por el entonces director técnico Diego Maradona. Durante una gira del equipo por Ecuador, a los dos jugadores les tocó compartir habitación en el hotel.

Esa convivencia les permitió entablar una amistad que se mantuvo incluso después de que dejaron de coincidir en la selección, contó Giménez. También recordó que, durante ese periodo, Messi le regaló una camiseta autografiada de la selección argentina para su hijo Santiago.

Años después, Giménez intentó enviarle a Messi una camiseta del Feyenoord que pertenecía a su hijo, quien entonces ya jugaba en Europa con esa escuadra holandesa. Messi se comunicó con él para agradecerle personalmente, y ese intercambio dio pie a un nuevo reencuentro en Miami, donde Giménez visitó al astro argentino junto con su familia.

El exmediocampista contó que ambos siguen en contacto de vez en cuando, por ejemplo, para felicitarse en sus cumpleaños. También recordó que, durante el tiempo que compartieron habitación, Messi llevaba una vida cotidiana sencilla y sin mayores formalidades.

“Vos ibas a comer con él, bajabas el ascensor con él, te ibas a acostar con él, te levantabas con él”, recordó Giménez. “Hablamos algunas cosas, más que nada el fútbol mexicano, de europeo, pero más no hablamos”. Y reveló que, al menos él, no sintió que Messi roncara al dormir.

Pritzker propone cambios a las políticas federales de inmigración, Medicaid y SNAP

Pritzker presentó, junto con la senadora federal Tammy Duckworth y la senadora electa Juliana Stratton, una agenda con cerca de 200 propuestas para que el próximo Congreso las considere al iniciar su periodo en enero de 2027.

El documento, titulado Fighting for Illinois: The Day One Agenda (Luchando por Illinois: la agenda del primer día), plantea revertir varias políticas impulsadas durante la presidencia de Donald Trump, particularmente aquellas que afectan a las comunidades inmigrantes y a los hogares de bajos ingresos.

Entre las propuestas en materia migratoria figuran limitar los arrestos de inmigrantes sin una orden judicial, reforzar la supervisión federal de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y establecer protecciones permanentes para lugares sensibles como escuelas, hospitales, iglesias, guarderías, tribunales y centros de votación.

La agenda también busca restringir los acuerdos amparados por la Sección 287(g), que permiten a determinadas agencias policiales locales colaborar con las autoridades federales de inmigración.

Otras iniciativas proponen restablecer protecciones humanitarias, crear una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y para inmigrantes indocumentados que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos, así como ampliar el acceso a permisos de trabajo.

La reportera de La Raza Ashley Quincin señaló que, según cifras incluidas en el documento presentado por Pritzker, más de 8,000 personas habían sido arrestadas por las autoridades migratorias en Illinois desde el inicio de la administración Trump. De ellas, más del 75% no tenía antecedentes de condenas penales, según el gobierno estatal. Casi 4,000 arrestos se registraron durante la Operación Midway Blitz en Chicago.

La agenda también contempla cambios al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Entre otras medidas, propone eliminar los nuevos requisitos laborales y trámites administrativos que podrían dejar sin beneficios a personas que cumplen con los criterios para recibirlos.

Quincin dijo que cerca de 450,000 beneficiarios de SNAP en Illinois se ven afectados por los nuevos requisitos. Además, más de 15,000 adultos mayores del estado ya habían perdido sus beneficios durante el primer mes de implementación.

En cuanto a la atención médica, Pritzker pide al Congreso revertir los cambios a los requisitos de elegibilidad y presentación de informes de Medicaid. Según el gobierno estatal, estas modificaciones podrían poner en riesgo la cobertura médica de alrededor de 700,000 adultos de bajos ingresos en Illinois. La agenda también propone restablecer los créditos fiscales ampliados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), que ayudan a reducir el costo de las primas de los seguros médicos.

El documento incluye otras propuestas relacionadas con la educación, el desarrollo económico, la seguridad pública y los costos de energía. Entre ellas, plantea proteger los fondos destinados a escuelas y universidades, así como respaldar a pequeños negocios y agricultores.

Del Toro señaló que la agenda también tiene implicaciones políticas para Pritzker, pues podría darle mayor proyección nacional en momentos en que los demócratas comienzan a considerar posibles aspirantes a la presidencia en 2028.

Las instituciones culturales latinas de Chicago se preparan para el futuro

El programa también presentó una entrevista con Mateo Mulcahy, director ejecutivo del International Latino Cultural Center of Chicago, sobre la labor de la organización para promover las artes y la cultura latina, así como los planes para el futuro del Festival de Cine Latino de Chicago.

Mulcahy habló sobre los esfuerzos de la organización por ampliar su programación más allá del cine e incorporar otras disciplinas artísticas, como la música, la danza y el teatro. También destacó la importancia de abrir más espacios y oportunidades para artistas y cineastas latinos de Chicago.

Durante la conversación se abordaron, además, los retos económicos que enfrentan las organizaciones culturales y la necesidad de mantener el respaldo de la comunidad y del sector empresarial.

La edición número 43 del Festival de Cine Latino de Chicago se llevará a cabo del 15 al 26 de abril de 2027.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.