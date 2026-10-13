La Cámara de Comercio Hispana de Illinois apoya con subvenciones de $5,000 a 19 pequeños negocios de Chicago

Diecinueve pequeños negocios del suroeste de Chicago y suburbios cercanos recibirán subvenciones de $5,000 a través de la Iniciativa de Comunidades Resilientes de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC, por sus siglas en inglés), mientras sus propietarios continúan enfrentando una disminución en el flujo de clientes y los efectos económicos persistentes de las medidas federales de control migratorio.

La Fundación de la IHCC celebró la entrega de fondos a este primer grupo de beneficiarios el martes 13 de octubre en Mi Tierra en La Villita. Las subvenciones buscan ayudar a los negocios a cubrir gastos esenciales, como el alquiler, la nómina, los servicios públicos y el inventario.

Esta primera ronda forma parte de una iniciativa más amplia financiada con el apoyo de Searle Funds, de The Chicago Community Trust. El programa distribuirá subvenciones a 52 pequeños negocios elegibles en tres etapas.

Los negocios beneficiados se encuentran en vecindarios y comunidades como Pilsen, Brighton Park, McKinley Park, Archer Heights, Barrio de las Empacadoras, La Villita, Chicago Lawn, West Lawn, Berwyn y Cicero.

“Estamos orgullosos de apoyar a estos 19 propietarios de negocios que son la columna vertebral de sus vecindarios”, dijo Jaime di Paulo, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. “Muchos de nuestros pequeños negocios han enfrentado dificultades económicas prolongadas. Estos fondos ofrecen un alivio inmediato y práctico para que puedan seguir abiertos, mantener a sus empleados en la nómina y continuar atendiendo a sus clientes”.

Durante la ceremonia, Di Paulo también hizo referencia a un informe publicado en septiembre por el Great Cities Institute de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), que examina las consecuencias económicas del aumento de las medidas federales de control migratorio en el condado de Cook.

El informe, titulado ‘el costo económico oculto de las medidas federales de control migratorio en el condado de Cook, Illinois,’ encontró que las visitas a establecimientos comerciales por parte de personas que se desplazaban entre distintas comunidades disminuyeron aproximadamente un 9%, mientras que las visitas a restaurantes cayeron cerca de un 10% después de que las medidas de control migratorio se intensificaran en enero de 2025.

Los investigadores estimaron que la disminución de los desplazamientos entre comunidades se tradujo en aproximadamente $1,260 millones en actividad económica perdida en los sectores minorista y restaurantero durante el primer año de mayor aplicación de las medidas migratorias. También calcularon una pérdida de alrededor de $107 millones en ingresos por impuestos locales sobre las ventas.

Para los negocios de los vecindarios latinos, los efectos se han prolongado más allá del periodo inicial de intensificación de las medidas migratorias.

Hilda Álvarez, gerente de proyectos especiales de la IHCC, dijo a La Raza que la iniciativa se creó para ayudar a los propietarios de negocios que siguen enfrentando dificultades económicas, entre ellas la reducción del flujo de clientes y los problemas para cubrir sus gastos operativos.

Aunque la intensidad inicial de las medidas federales de control migratorio en Chicago ha disminuido, Álvarez señaló que sus efectos siguen siendo visibles en los corredores comerciales, donde el temor continúa desalentando a algunos clientes de visitar los negocios.

“El objetivo, en última instancia, es ayudar a que estos negocios permanezcan abiertos, sigan atendiendo a sus vecindarios, continúen dando empleo a otras personas y sigan apoyando a sus comunidades”, dijo Álvarez.

Propietarios de negocios reciben con alivio la ayuda económica

Para Bibiana Meza, propietaria de 21st Street Food Mart Inc., ubicado cerca de la calle 21 y la avenida California, la subvención llega en un momento en que las ventas han disminuido, pero los gastos operativos siguen acumulándose.

“Es un gran apoyo para los negocios”, dijo Meza a La Raza. “En verdad que sí nos ayuda porque, a pesar de todo esto, la gente no está comprando, pero la luz sigue corriendo, el gas sigue corriendo. Sobre todo, sigue corriendo; eso no para”.

Meza explicó que la disminución de las compras ha dificultado el pago de las facturas, que siguen llegando independientemente de cuántos clientes entren al establecimiento.

“Este apoyo en verdad que sí viene en buen momento para ayudarnos a recuperarnos un poquito”, dijo.

Armando Medina, quien representó a Gorditas San Marcos of Chicago LLC, en West Lawn, también recibió con agrado los fondos y los describió como una ayuda importante durante un periodo difícil para los pequeños negocios.

“Muchos de nosotros sí lo estamos recibiendo como un gran apoyo, una gran bendición, porque estos momentos han sido muy difíciles, no nomás para nosotros, sino para muchos de nuestros compañeros”, dijo Medina.

El empresario pidió más apoyo para los negocios latinos e invitó a los miembros de la comunidad a visitar Gorditas San Marcos.

La concejal de Chicago Julia Ramírez y la secretaria municipal de Chicago Anna Valencia también asistieron a la ceremonia. Valencia destacó los esfuerzos para animar a los consumidores a visitar corredores comerciales fuera de sus propios vecindarios y apoyar a los negocios locales.

Al promover iniciativas que invitan a las personas a comprar en solidaridad con comunidades que enfrentan dificultades económicas, Valencia subrayó la importancia de mantener el dinero circulando dentro de las comunidades.

También señaló la necesidad de impulsar otras medidas para ayudar a los pequeños negocios, entre ellas subvenciones de menor cuantía y opciones de acceso a servicios de salud para los propietarios de pequeños negocios y sus empleados.

“Tenemos que ser innovadores como ciudad de Chicago para estar presentes y apoyar a todos ustedes. Quiero agradecer a la IHCC y a todos ustedes por estar en primera línea, por dar empleo a nuestros vecinos y por enfrentarse al ICE y a los agentes federales, sin permitir que nos roben la alegría ni nuestra cultura”, dijo Valencia ante los asistentes.

La Iniciativa de Comunidades Resilientes de la Fundación de la IHCC se basa en tres pilares: subvenciones directas para pequeños negocios, campañas para promover las compras locales y conexiones con recursos adicionales.

Además del apoyo económico, la Cámara busca vincular a los beneficiarios con asistencia técnica y recursos a largo plazo que les permitan estabilizar sus operaciones y hacer crecer sus negocios.

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