Aplicación móvil ayuda a jóvenes “dreamers” a obtener becas

El "app" para teléfonos, que contiene 140 becas para jóvenes con o sin papeles, fue creado por un joven con "DACA" luego que su "casi deportación" lo convirtió en activista de los derechos de los inmigrantes.

Hace cinco años, Deyvid Morales iba camino a la universidad en un autobús Greyhound cuando las autoridades de inmigración abordaron el vehículo y pidieron papeles. Morales, quien entonces tenía 20 años, estaba camino a empezar estudios religiosos superiores en una universidad en Louisiana, cuando su sueño se vió truncado.

Fue la primera experiencia fuerte del joven Deyvid con las limitaciones de su estatus como indocumentado, pero también impulsó su deseo de seguirse superando y de ayudar a su comunidad de “dreamers”.

Hoy en día Deyvid, de 25 años, tiene DACA y ha vuelto a estudiar. Hace unos años participó en una demanda contra su estado de Utah por aprobar una medida anti inmigrante y ha trabajado con el consulado de México en su ciudad de Salt Lake City en el departamento de protección.

Sin embargo, el proyecto que hoy apasiona al joven, aparte de sus estudios en Salt Lake Community College, es una aplicación para teléfonos móviles DACA Scholars, que ya cuenta con casi 16,000 “downloads” y con información de más de 140 becas para asistir a los jóvenes “dreamers” en sus estudios y proyectos de superación.

La aplicación, para teléfonos Iphone y Androids, es gratis y además de listas de becas para estudiantes dreamers – y algunas que están abiertas a todos los estudiantes, tengan o no papeles migratorios- también incluye enlaces a otros recursos informativos para estudiantes y educadores.

Deyvid estudió un poco de “coding” para hacer apps pero también trabajó con especialistas para crear la plataforma y se nutre de muchas fuentes de información para tener la lista más actualizada de becas posible.

“Definitivamente no lo hago yo solo”, dijo el joven. “Mucha gente me apoya, me pasan información y así incluyo más y más recursos. Las que están disponibles en este momento están arriba, pero las incluyo todas porque quiero que los estudiantes como yo vean que hay muchas posibilidades de obtener ayuda económica para ir a la universidad”.

Cómo financiar la universidad es uno de los problemas más graves que tiene un joven “dreamer” que quiere cursar estudios superiores. Muchos estados ofrecen tarifa de residente a los estudiantes indocumentados y algunos, como California, también los incluyen en los programas de asistencia económica, pero no son elegibles para las becas federales.

De hecho, Morales se sintió motivado a trabajar en esta aplicación, luego de trabajar como asistente administrativo en una escuela secundaria y notar que los estudiantes latinos faltaban mucho a clase.

“Parte de la excusa que ellos y sus padres tenían era la falta de motivación para seguir estudiando, la idea de que por ser indocumentados no tenían derecho ni acceso a nada”, afirma el joven. “Pero la realidad es que sí hay recursos, sólo hay que saber cómo encontrarlos”.

La aplicación clasifica las becas por su tipo : adémicas en general, para estudiantes de primera generación, para STEM (Ciencias,Tecnología, Matemáticas) y algunas específicas para deportistas y para mujeres.

Pero DACA Scholar no es el único app en el que Morales ha trabajado.

Luego de su arresto en 2011, el joven pasó 17 días en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana. Allí se dio cuenta de cómo el no conocer sus derechos afecta las vidas de personas como él, que viven en los Estados Unidos en las sombras y sin papeles.

“Todas las personas que conocí allí cayeron en manos de inmigración por situaciones de violencia doméstica, por ser testigos de un accidente automovilístico, porque los pararon por una infracción pequeña de tráfico como tener una luz rota”, dijo. “Mi primer app, que luego desactivé por problemas económicos, estaba destinado a dar este tipo de información”.

El propio Morales fue víctima de esa desinformación. Lo primero que muchos activistas dicen a los inmigrantes es que cuando se encuentren frente a frente con agentes de inmigración, no den voluntariamente información sobre su estatus legal, si tienen o no papeles o cómo entraron al país.

Aquel día fatídico que fue arrestado a 45 minutos de su universidad, en 2011, el joven no sabía nada de esto, y respondió honestamente a todas las preguntas que le hicieron.

Actualmente, Morales está trabajando en reactivar esa otra aplicación llamada “Derechos-herencia” que proporcionará información sobre derechos y recursos por medio de los teléfonos y tabletas.

El objetivo del joven no es hacer dinero, de hecho, la primera versión de “Derechos-Herencia” tuvo que ser descontinuada por falta de fondos. La popularidad de su segundo app, DACA Scholar ha hecho que pueda recuperar algo de lo invertido, gracias al patrocinio de algunas marcas.

Pero Morales tuvo que decidir si cobrar por bajar la aplicación o si permitir que siguiera siendo gratis, en un momento en el que se encontraba con necesidad de fondos.

“Me dolió, pero pensé que lo mejor es que sea gratis porque sé que estamos en tiempos difíciles y yo quiero ser un puente y no una barrera”, apunta.

Y en este momento ese tipo de puentes es más importante que nunca.

Daca Scholars tiene una página de Facebook : https://www.facebook.com/DACAscholars y el app está disponible en el Apple Store y en el Marketplace de Android.

Deyvid también usa su página personal de Facebook para dar ánimos a sus seguidores “dreamers” y otros inmigrantes, actualizándolos sobre noticias que les ayuden a seguir adelante en este dificil ambiente.