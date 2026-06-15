Investigan explosión afuera de la casa del concejal Byron Sigcho-López en Pilsen

Dos sospechosos detonaron un artefacto en la noche del sábado 13 al domingo 14 de junio frente de la casa del concejal del Distrito 25 Byron Sigcho-López, dijo el Departamento de Policía de Chicago.

El incidente fue reportado a las 12:45 de la mañana cerca de la Calle 21 y la Avenida Damen en donde el concejal Sigcho-López tiene su residencia.

Según la policía no hubo daños materiales, pero una ventana fue rota a causa de la explosión.

Detectives de la Unidad de Bombas e Incendios dijo a la prensa el sábado por la tarde que sospechaban que la explosión fue a causa de un cohete de los que se usan para el 4 de julio.

Pero en un texto enviado a La Raza el concejal Sigcho-López desmintió que se trate de un simple cohete.

“¿Cohete? Los cohetes no destruyen las ventanas”, dijo el concejal Sigcho-López a La Raza.

“Este fue un ataque a mi casa”, dijo Sigcho-López. “Cuando mis tres bebés y mi esposa estaban en adentro”.

“Esperaremos hasta que la investigación de la policía concluya para determinar el motivo de este ataque”, dijo Sigcho-López.

El concejal Sigcho-López agregó que su abogada Farah Chalisa conducirá su propia investigación del incidente, que fue captado en una cámara de video.

Dicho video lo compartió el concejal del Distrito 25 con algunos medios.

En el video se muestra a dos sujetos salir de un vehículo SUV y uno de ellos detona un artefacto que causa una explosión con bastante humo.

El concejal dijo que si alguien tiene mas información puede contactar a su oficina en el 773-523-4100.

El concejal Sigcho-López, considerado un político progresista, esta actualmente recopilando peticiones firmadas para estar en la boleta de las elecciones de medio término de noviembre de 2026. Sigcho-López es un candidato ocupar el escaño que el representante federal por el Distrito 4 Jesús ‘Chuy’ García, dejó vacante tras retirarse por cuestiones de salud.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.