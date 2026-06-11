El Tri rumbo al Mundial 2026, cambios en solicitudes de green card y asilo y bancos fiscalizando indocumentados

Organizaciones cívicas latinas del área de Chicago afirman que el miedo y la confusión en torno a la aplicación de las leyes migratorias fueron utilizados para desalentar la participación electoral durante las elecciones de este año, mientras la administración Trump impulsa nuevas políticas que, según defensores de los inmigrantes, podrían profundizar la incertidumbre para personas indocumentadas y familias de estatus migratorio mixto.

Líderes comunitarios señalan una ola de desinformación sobre presuntas actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cerca de centros de votación, la creciente incertidumbre en torno a las solicitudes de residencia permanente y nuevos esfuerzos federales para aumentar el escrutinio sobre las transacciones financieras de los inmigrantes como parte de un clima más amplio de temor que afecta a las comunidades latinas.

Estos temas fueron abordados en el más reciente episodio de ‘Voces Abiertas con Jesús Del Toro’, el videopodcast en español de La Raza, producido con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y disponible en LaRaza.com y el canal YouTube.com/LaRazaChicago.

El conductor Jesús Del Toro conversó con el periodista especializado en inmigración y política Jesús García y con el analista deportivo Ricardo López Juárez sobre el impacto de la agenda migratoria de la administración Trump y sobre las perspectivas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, que inicia este jueves en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La Copa Mundial arranca este jueves con México contra Sudáfrica

La conversación también abordó el futbol, ya que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para comenzar este jueves en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

Ricardo López, quien ha cubierto múltiples Copas del Mundo, dijo que México llega con una base experimentada liderada por Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, aunque considera que el equipo carece del talento diferencial de generaciones anteriores.

“Yo veo el equipo limitado en talento y no invento el hilo negro. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha comentado en este proceso”, dijo.

También destacó al joven Gilberto Mora, de 17 años, y al mediocampista Obet Vargas como jugadores que podrían aportar energía al equipo si el técnico Javier Aguirre les brinda minutos importantes.

México disputará su segundo partido de la fase de grupos en Guadalajara frente a Corea del Sur antes de regresar a la Ciudad de México para enfrentar a la República Checa. López dijo que un buen resultado ante Sudáfrica podría impulsar al Tricolor en el torneo.

“Yo creo que este equipo si empieza bien este jueves contra Sudáfrica, que debería hacerlo porque Sudáfrica no tiene mucho… Creo más en la personalidad de los mexicanos que de los sudafricanos y una victoria en ese partido puede realmente comenzar a impulsar al Tricolor”, dijo.

Los integrantes de la selección nacional de mayores de México que competirá en el Mundial de Fútbol de 2026 posando frente a la Piedra Sol, en el museo Nacional de Antropología en Ciudad de México. Crédito: EFE

Aunque considera que Estados Unidos tiene una plantilla más talentosa sobre el papel, López dijo que la inconsistencia mostrada bajo el mando de Mauricio Pochettino genera dudas sobre el rendimiento del equipo antes de su debut frente a Paraguay en Los Ángeles.

Entre los favoritos al título mencionó a Argentina, España y Portugal, retomando un análisis del comentarista argentino Jorge Valdano. También señaló a Inglaterra como un posible contendiente y expresó reservas sobre las posibilidades de Brasil, pese a la presencia de Neymar.

López agregó que el torneo contará con varias reglas nuevas, incluyendo pausas obligatorias de hidratación, sanciones más estrictas por pérdida deliberada de tiempo y una ampliación de las revisiones del VAR. Además, una ceremonia inaugural encabezada por Shakira está programada antes del inicio del encuentro.

Miedo y desinformación antes de las elecciones

Dulce Ortiz, directora ejecutiva de Mano a Mano, una organización de participación cívica que trabaja en Chicago y sus suburbios, señaló a La Raza que informes falsos sobre actividad de ICE cerca de centros de votación se propagaron rápidamente en redes sociales antes de las recientes elecciones.

La organización envió voluntarios para investigar múltiples reportes, pero no encontró evidencia de agentes migratorios operando en los lugares de votación. Aun así, Ortiz dijo que los rumores lograron su objetivo.

“La desinformación que hemos visto, los cambios en los procesos que causan confusión y, obviamente, el miedo fue utilizado por esta administración para disuadir a los miembros de la comunidad de salir a votar”, dijo Ortiz a La Raza.

Los defensores de la comunidad exhortan a los residentes a verificar la información relacionada con inmigración a través de organizaciones confiables y fuentes oficiales antes de reaccionar a publicaciones en redes sociales o reportes sin confirmar.

Solicitudes de residencia permanente enfrentan nueva incertidumbre

Defensores de los inmigrantes también han expresado preocupación por un memorando reciente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que podría exigir que algunos solicitantes de residencia permanente que ya viven en Estados Unidos regresen a sus países de origen para completar el trámite de su green card.

Según Jesús García, la propuesta ha generado confusión porque funcionarios federales han sugerido que el requisito podría no aplicarse de manera generalizada, mientras el memorando permanece vigente.

“Estamos en una especie de limbo migratorio en ambos asuntos”, dijo García.

Añadió que hasta 1.5 millones de personas casadas con inmigrantes indocumentados podrían verse afectadas por cambios en el proceso de ajuste de estatus después de haber esperado años para avanzar con sus casos.

“Puede ser básicamente como una lotería negativa para los inmigrantes”, explicó García. “Porque bien les puede tocar irse a sus países a solicitarlo o bien pueden mantener el proceso aquí”.

Tribunal federal ordena reabrir casos migratorios

Aumentando la incertidumbre, un juez federal en Rhode Island ordenó recientemente la reapertura de solicitudes migratorias que habían sido bloqueadas bajo una orden de la administración Trump que restringía beneficios migratorios, incluyendo asilo, residencia permanente y permisos de trabajo, para ciudadanos de 39 países, la mayoría de ellos africanos, además de tres países latinoamericanos.

En su fallo, el juez John McConnell Jr. escribió que muchos de los afectados han pasado meses sin poder trabajar, obtener estatus legal o planificar su futuro.

García dijo que la administración aún podría apelar la decisión, lo que podría retrasar el alivio para quienes resultaron afectados.

“Estamos como en una especie de limbo migratorio, porque hay muchas decisiones que no están en firme”, dijo.

También destacó datos del Migration Policy Institute que muestran que durante los primeros siete meses del segundo mandato de Trump se implementaron más de 500 cambios administrativos en materia migratoria, superando los aproximadamente 490 cambios realizados durante los cuatro años completos de su primera administración.

Departamento del Tesoro aumenta vigilancia sobre las finanzas de inmigrantes

La administración Trump también está ampliando la aplicación de las leyes migratorias a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, que ha recibido la tarea de incrementar el monitoreo de transacciones financieras relacionadas con inmigrantes indocumentados.

La iniciativa incluye una mayor fiscalización de empresas que emplean a trabajadores indocumentados y presión adicional sobre instituciones financieras para identificar transacciones realizadas por personas sin estatus migratorio legal.

García dijo que la medida convierte, en la práctica, a los bancos en agentes de control migratorio.

“Están integrando este asunto como delitos financieros, considerando los inmigrantes nuevamente como criminales y cualquier operación que ellos realicen son criminales”, dijo.

Los críticos de la medida sostienen que se mezclan casos aislados de actividad criminal con el comportamiento financiero mayoritariamente legal de trabajadores indocumentados, muchos de los cuales utilizan Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para pagar impuestos y enviar dinero a familiares en el extranjero.

“No significa que todos los inmigrantes indocumentados que trabajan en los Estados Unidos y todas las transacciones económicas que están realizando sean irregulares y van directamente al narcotráfico”, dijo García.

Una vista del Centro Obama, en el sur de Chicago, que se inaugura el 18 de junio de 2026 y abre sus puertas al público el 19 de junio. Crédito: EFE

El Centro Presidencial Obama abrirá sus puertas en Chicago

En el ámbito local, el Centro Presidencial Obama, ubicado en el South Side de Chicago, celebrará su inauguración oficial el próximo 18 de junio, con la asistencia prevista del expresidente Barack Obama. El complejo abrirá al público el 19 de junio, fecha en que se conmemora Juneteenth.

Ubicado en Hyde Park/Jackson Park, el centro incluye una torre-museo, una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago, espacios culturales y cívicos, áreas verdes, un jardín comunitario con especies nativas, una zona de juegos infantiles y una cancha de baloncesto de tamaño reglamentario de la NBA.

El proyecto enfrentó años de controversia debido a preocupaciones sobre el posible aumento en los valores de las propiedades y el desplazamiento de residentes de larga trayectoria en los vecindarios cercanos. La plaza principal del complejo lleva el nombre del fallecido líder de derechos civiles y congresista John Lewis.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal YouTube.com/LaRazaChicago y en laraza.com.