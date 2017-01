Exclusiva: María Celeste Arrarás se une a Disney para producir una serie basada en su libro ‘El Secreto de Selena’

"Lo que busco es que capture todos los matices de esta truculenta historia que supera a la ficción"

María Celeste Arrarás se convierte en productora ejecutiva de su primera serie, basada en su libro best seller ‘El Secreto de Selena’, que editó hace 21 años atrás, y que destapó lo antes nunca contado del asesinato de la ‘Reina del TexMex’.

De la mano de nada más y nada menos que de Disney, María Celeste estará a la cabeza de esta ambiciosa serie que soñó hace más de dos décadas atrás, cuando aún no estaban de moda como ahora. En exclusiva hablamos con la periodista, quien nos contó cómo se siente, y nos dio detalles de lo que se viene.

Pregunta: ¿Qué sientes que, 21 años después, este sueño esté a punto de hacerse realidad?

María Celeste Arrarás: Esto confirma lo que siempre he creído: que cuando uno se propone algo y lo visualiza con convicción se te hace realidad eventualmente… Hace dos décadas le aposté a una miniserie basada en mi libro -cuando las miniseries no estaban de moda-. Inicialmente el proyecto lo iba a realizar cuando trabajaba en Univision, y como cambié de cadena el proyecto no se llevó a cabo. Telemundo llegó a comprar los derechos para producir el proyecto, pero debido a cambios de administración hace años, no se dio tampoco. Así que tardó más de lo esperado pero ahora se hace realidad de la mano de Disney, y eso va a ser un exitazo garantizado, así como lo fue el libro.

P: Tú vas a ser la productora ejecutiva, ¿qué es lo que vas a buscar para que esta serie se convierta en lo que tú siempre soñaste?

MCA: Yo lo que busco es que capture todos los matices de esta truculenta historia que supera a la ficción.

P: ¿Qué significa Selena para ti hoy?

MCA: Una estrella que apagaron con una bala, pero cuyo legado musical y espíritu siguen brillando a pesar de ello.

P: ¿Te preocupa que, una vez más, el padre de Selena se ponga en tu contra?

MCA: Uno nunca se recupera de la pérdida de un hijo, más aún de una forma tan dramática. Yo le guardo el mismo respeto a su dolor que le tuve hace más de dos décadas cuando salió publicado el libro. Pero el libro es el resultado de una investigación periodística seria, y se hizo con mucho respeto a su memoria. En aquel entonces yo doné todo el dinero de las ganancias del libro para demostrar que esta investigación se hizo para revelar la verdad de lo que estaba viviendo Selena antes de morir, y no que haya sido publicado para obtener ganancias económicas. El tiempo demostró que todo lo que saque en el libro fue cierto.

P: ¿Quién te gustaría que fuera la actriz que interprete a tú Selena?

MCA: No tengo una favorita porque para escoger a la persona correcta tiene que tener más que un parecido: tiene que tener el aire y el carisma de Selena.

‘El Secreto de Selena’, la serie, será una producción de Disney Media Distribution Latin America, Moconoco, LatinWE y BTF Media, y se podrá ver en TNT en Latinoamérica, Telemundo para el público hispano en Estados Unidos, y TV Azteca en México.