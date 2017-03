Bicicleta Bugatti $39000 de lujo y tecnología al extremo

La Bicicleta Bugatti, que tiene un precio de $39,000 es un ejemplo más del lujo y tecnología al extremo que puede producir el fabricante francés. Se trata de un producto más de la línea del nuevo Bugatti Chiron, el súper…

Se trata de un producto más de la línea del nuevo Bugatti Chiron, el súper deportivo con motor que genera 1,500 caballos de fuerza y tiene un precio base de $2.5 millones y ya superó la mitad de su cuota de producción limitada de 500 unidades.

La firma al parecer quiere expandir el poder de su marca de lujo a otros sectores, pues recientemente también presentó el yate Niniette inspirado también en el Chiron, con un precio similar al del auto, alrededor de $2 millones.

La Bicicleta Bugatti es el resultado de la sociedad con el fabricante alemán de bicicletas de lujo PG, conocido por aplicar lo más avanzado de la tecnología para fabricar sus productos de forma 100% individualizada.

Por lo tanto, la bicicleta PG Bugatti, que es fabricada por supuesto en fibra de carbono, será única en cada una de sus 667 unidades, que también son de edición limitada, como el Chiron. Llama la atención de la cifra, que no es igual a la de los 500 Bugatti Chiron. Quizá, la idea es que alguno de los clientes que compren el auto y el yate, comprarán por lo menos un par de las bicicletas para llevarlas a todas partes.

Esta no esa la primera vez que Bugatti y PG hacen sociedad para producir bicicletas inspiradas en los super autos, que comparten un alto nivel del lenguaje de diseño.

La bicicleta Bugatti pesa apenas 11 libras y 95% de sus componentes son de fibra de carbono. El volante incluye un sistema de amortiguadores para una experiencia de manejo más cómoda y componentes aerodinámicos en el marco y las llantas.

Dentro del programa de personalización, se pueden agregar detalles como detalles el tipo de piel del asiento, y colores específicos para los que quieran que lleve el mismo del Chiron.

Lo más curioso de la bicicleta Bugatti es que el fabricante dice en su página de internet que “no fue diseñada para conducir en calles públicas”. (The special bike is a piece of sports equipment which is not intended to be used on public roads).

Quizá la próxima idea de Bugatti está en el negocio de los bienes raíces y muy pronto de ofrecerá un club privado para conducir el Bugatti Chrion en pista, al lado de la bicicleta.