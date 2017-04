Video: La niña de 8 meses que pesa casi 38 libras

Nadie sabe qué tiene, pero come como si tuviera 10 años

Chahat Kumar nació en India con un peso y un tamaño adecuados, pero al llegar a los 4 meses de edad sus padres notaron algo muy extraño en su forma de comer: llora todo el tiempo si no ingiere alimentos contínuamente.

Ahora, la niña tiene 8 meses de edad y ya pesa 38 libras. Sus padres expresan preocupación por la condición de su hija, pero en realidad no saben qué hacer porque los médicos no han brindado una explicación seria sobre lo que le ocurre a la menor.

El padre de Chahat, Suraj Kumar, dijo al diario The Sun que no está en sus manos lidiar con lo que le ocurre a la bebé, pues “Dios le dio esta condición. Me siento mal cuando se ríen de ella por ser gorda”.

El médico de la pequeña, Vasudev Sharma, declaró que es difícil tomarle análisis de sangre por su obesidad y que debe ser controlada, pues en este momento come como si tuviera 10 años de edad.

La familia carece de recursos económicos suficientes para brindar la atención médica necesaria a la bebé.