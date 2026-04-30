Iniciativa en Chicago rescata ropa para niños y reduce desechos textiles

Los estadounidenses anualmente desechan más de 17 millones de toneladas de textiles usados y la mayoría terminan en vertederos cuando muchos se podrían usar de nuevo, mientras que uno de cada dos niños en el área metropolitana de Chicago corre el riesgo de sufrir falta de acceso a vestimenta adecuada.

La falta de acceso a vestimenta asequible y apropiada, problema en inglés llamado ‘clothing insecurity’, afecta a miles de personas en Estados Unidos y constituye una de las señales más visibles de la pobreza.

En Chicago, la organización Cradles to Crayons desarrolla la iniciativa Spring Greening que tiene un doble propósito: evita que miles de libras de ropa terminen en los vertederos cada año reduciendo la huella de carbono asociada a los textiles y redistribuye las prendas, algunas nuevas o en excelente estado, mediante su Giving Factory (fábrica de donaciones), directamente a los niños necesitados.

Su más reciente evento se llevó a cabo el 18 de abril en 2500 W. Bradley Place donde no sólo se donó ropa, también zapatos, abrigos, libros para niños de hasta 12 años, moisés para bebés, barandillas para cama y portabebés.

Además de artículos para reciclar como cables, computadoras, luces de Navidad, plástico de burbujas, papel de embalaje y jarras de vidrio de velas usadas.

Las donaciones de ropa constituyen la columna vertebral de la organización que proporciona un millón de paquetes con prendas esenciales cada año.

“El reciclaje responsable de ropa puede resultar complicado; sin embargo, Cradles to Crayons ofrece una manera sencilla, tangible y efectiva de garantizar que su donación llegue directamente a los niños de nuestras comunidades, apoyando simultáneamente la sostenibilidad”, indica en su portal en internet.

Todo comenzó en el cajón de un dormitorio

Lynn Margherio ayudaba a vestirse a su joven sobrina cuando observó que muchas prendas de ropa ya le quedaban pequeñas. Otras nunca se habían usado y aún conservaban las etiquetas de precio.

Se preguntó: “¿Y si estas prendas, que parecen nuevas o que nunca se han usado, pudieran llegar a manos de niños que realmente las necesitan?”.

Menos de dos años después, en 2002, Margherio lanzó Cradles to Crayons en Boston. Luego la organización se expandió a Filadelfia en 2006, al área de Chicago en 2016 y a la ciudad de New York en 2020, gracias a su plataforma nacional de donaciones en línea Giving Factory Direct.

“A pesar de todo, nuestra misión sigue siendo clara: proporcionar a los niños —desde el nacimiento hasta los 12 años— los artículos esenciales cotidianos que necesitan para prosperar: en el hogar, en la escuela y durante el juego. Nuestra visión global —un futuro libre de pobreza infantil— inspira nuestro trabajo cada día”, dijo.

Contribuyendo con el medioambiente

El reciclaje de ropa puede adoptar muchas formas, entre ellas la donación de prendas usadas a organizaciones benéficas, la venta o el intercambio de ropa de segunda mano, y el desmantelamiento de prendas viejas para utilizarlas como materia prima en la elaboración de nuevos productos, de acuerdo con We Recycle Clothes.

Este proceso contribuye a reducir la cantidad de prendas que terminan en los vertederos donde tanto la ropa como los textiles pueden tardar mucho tiempo en descomponerse.

“Al reciclar ropa, podemos ayudar a disminuir el volumen de residuos que acaban en los vertederos, así como el impacto ambiental que dichos residuos generan”, indicó.

El número promedio de veces que se usa una prenda de vestir ha disminuido un 36% en los últimos 15 años, debido a la calidad de la ropa, los cambios en las prioridades de gasto y el aumento de los hábitos de consumo.

Extender la vida útil de la ropa tres meses reduce su impacto ambiental entre un 5% y un 10%.

Cada año se reciclan 5 millones de prendas de vestir en los Estados Unidos. No reciclar ni aprovechar plenamente la ropa supone una pérdida de valor de alrededor de $500,000 millones de dólares a nivel mundial cada año, según cifras de Business Waste.

Impacto en los niños de la falta de acceso a vestimenta adecuada

La ONG Catie’s Closet advirtió que la inseguridad relacionada con la vestimenta puede dejar huellas duraderas en muchas áreas de la vida de una persona, especialmente en la de los niños.

La ropa y la apariencia constituyen uno de los signos más visibles de la pobreza, y los niños y adolescentes son quienes muestran mayor sensibilidad respecto a su aspecto físico.

Explicó que cuando un niño no dispone de ropa adecuada, corre el riesgo de sufrir una multitud de efectos negativos que repercuten en su educación, su participación en la vida cotidiana y su capacidad para desarrollar todo su potencial vital.

Estos efectos incluyen:

-Ser víctima de acoso escolar (bullying).

-Absentismo crónico.

-Malestar e incomodidad.

-Falta de protección ante condiciones climáticas adversas.

-Dificultades para concentrarse.

-Baja autoestima.

-Problemas de salud mental.

-Dificultades para hacer amigos.

-Sentimientos de desvalorización, desesperanza y aislamiento.