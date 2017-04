Programación de Nat Geo Mundo (de National Geographic) para la temporada 2017-2018

Series inéditas y nuevas temporadas de series consolidadas, documentales sobre fauna silvestre y una nutrida oferta de programación original para celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana

NUEVA YORK – En el umbral de su sexto año de difusión, Nat Geo Mundo dio a conocer un avance de su programación que incorpora programas originales producidos en español. El anuncio fue hecho antes del “Further Front”, la presentación del upfront de National Geographic en el Lincoln Center de Nueva York.

“Desde nuestro lanzamiento a principios de 2011, hemos visto un crecimiento continuo y un éxito rotundo”, dijo Courteney Monroe, CEO de National Geographic Global Networks. “Cada año Nat Geo Mundo fortalece su compromiso con la audiencia hispana, ofreciéndole programación de la más alta calidad, audaz, inconfundible y relevante para el mercado hispanohablante de Estados Unidos. Y este año no será distinto”.

El adelanto de la nueva oferta de programación hace énfasis en el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Durante los meses de septiembre y octubre, la cadena transmitirá series originales y programas especiales producidos en español.

El cantautor mexicano Alex Syntek regresará a la pantalla con nuevos episodios de AsombrosaMente, estimulantes para el cerebro al estilo de la serie Brain Games. Los exploradores de National Geographic Fabio Amador y Andrés Ruzo se adentrarán en sitios ancestrales de México, acompañados por los mejores arqueólogos de ese país, en Misterios del Inframundo, mientras que el documental Those on the Other Side examinará la división cultural entre San Diego y Tijuana.

Nat Geo Mundo también transmitirá de manera simultánea algunas de las series más aclamadas de National Geographic, incluyendo la recientemente anunciada miniserie dramática de guerra The Long Road Home, protagonizada por Kate Bosworth, Jason Ritter y Jeremy Sisto. La cadena emitirá asimismo la segunda temporada de la popular serie de ciencia ficción MARS (Marte), además de One Strange Rock, la alucinante y emocionante aventura visual del cineasta Darren Aronofsky.

La programación de Nat Geo Mundo 2017-2018 incluye:

Programación original Mes de la Herencia Hispana:

Misterios del Inframundo

3 episodios de 60 minutos, Septiembre 2017

Únete a los exploradores de NG Fabio Amador y Andrés Ruzo junto a un equipo de los mejores arqueólogos para explorar sitios ancestrales en México de un modo totalmente innovador. Usando tecnología de vanguardia y conocimiento de primera mano, desentrañan los misterios del submundo maya.

AsombrosaMente

2 episodios de 10 minutos, Septiembre 2017

En una forma recreativa al estilo de Brain Games, aprende cómo la gente percibe el dinero, la comida, la atracción y lo que nos distingue tanto de otras culturas. A través de divertidas pruebas y juegos interactivos, el célebre artista mexicano y conductor televisivo Alex Syntek lleva a la audiencia a conocer los últimos descubrimientos de la ciencia cognitiva, la neurociencia y la sicología.

Flying Home, Scarlet Macaw

1 hora, Septiembre 2017

Flying Home, Scarlet Macaw explora la reintroducción de la Guacamaya Roja en las selvas de Palenque, México, zona donde había desaparecido hace 85 años, un proyecto de protección ambiental cuyo desarrollo necesitó 20 años. Con una cinematografía espectacular, entrevistas individuales a expertos y reconstrucciones históricas, esta película narra la inspiradora saga de cómo estos pájaros fueron reincorporados a su hábitat natural.

Those on the Other Side

1 hora, Septiembre 2017

Un muro de hierro y concreto, símbolo de la brecha entre el norte y el sur, separa a San Diego y Tijuana. El cruce entre estas ciudades hermanadas es el punto fronterizo más transitado del mundo. Those on the Other Side se sumerge en el extraordinario mundo de los vecinos a cada lado de la frontera que viven paradojas suscitadas por la existencia del muro.

Naachtun Forgotten Mayan City

1 hora, Octubre 2017

Naachtun es la última ciudad de la edad de oro de la cultura maya. Poco sabemos sobre esta; apenas hace unos años los arqueólogos iniciaron las excavaciones. Filmada con recursos de tecnología punta – incluyendo videocámaras HD con resolución 4K, drones y gráficos de vanguardia – los investigadores se esfuerzan por comprender cómo pudo sobrevivir la ciudad casi 200 años después del colapso de la civilización maya en la región circundante, y esperan arrojar nuevas luces sobre la historia de este pueblo.

Las Escaramuzas, Queens of the Mexican Rodeo

1 hora, Octubre 2017

En México, las mujeres se han transformando en estrellas de rodeo, una disciplina tradicionalmente reservada solo para hombres: charrería. Divididas en equipos conformados por ocho integrantes, estas mujeres, cada una montada en albarda de lado al estilo amazona, hacen despliegue de una espectacular precisión, delicadeza y elegancia en sus circunvoluciones sincronizadas de varios minutos. A esta disciplina se le llama “escaramuza charra”, una competencia única adoptada por la Federación Internacional de Charrería en los años 1960. Este documental nos adentrará en la vida cotidiana de los dos mejores equipos.

Nuevas series y temporadas:

Cabo Vadillo

8 episodios de 60 minutos, Octubre 2017

En esta nueva serie exclusiva de Nat Geo Mundo, el Cabo Vadillo de la Guardia Urbana de Barcelona viaja a las ciudades más problemáticas del mundo a patrullar junto a agentes de policía locales. Al compartir su amplio conocimiento de técnicas y procedimientos de investigación policial con su distintivo estilo, Vadillo revela valiosos consejos para evitar conflictos.

Alerta Aeropuerto

4 episodios de 60 minutos, Diciembre 2017

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, funcionarios de aduanas, inmigración y agencias del orden público se cercioran de que la seguridad nacional sea su prioridad, tomando medidas contra los delincuentes que intentan contrabandear mercancías prohibidas fuera del país y ayudando a los pasajeros en apuros.

La Ciencia de lo Absurdo

20 episodios de 30 minutos, Enero 2018

Con la ayuda de especialistas científicos, Poncho averigua exactamente cómo y por qué una aventura termina en infortunio en cientos de videos compartidos en internet. El actor y galán mexicano Alfonso “Poncho” Herrera regresa a la pantalla en la tercera temporada de esta exitosa serie que promete hacer reír al público.

Programación especial:

Junglas Mayas/Mayan Wild 2

1 hora, Mayo 2018

Un mundo verde y oscuro se extiende sobre el sureste mexicano como un manto impenetrable cubriendo territorio en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Aquí, miles de especies se ocultan dentro de un sombrío laberinto. Sin embargo, la biodiversidad de la región está en peligro. Este programa especial explora la selva mexicana y los retos que se enfrentan para su conservación.

Programación simultánea de National Geographic:

One Strange Rock

10 episodios de 60 minutos, fecha estimada: Octubre 2017

El cineasta Darren Aronofsky del Canal National Geographic filma una serie cinemática épica, One Strange Rock. Se trata de una alucinante y emocionante aventura visual que explora las maravillas y fragilidad del planeta Tierra, el lugar más extraordinario del universo. Esta serie de diez episodios fue rodada alrededor del mundo y desde el espacio sideral durante 100 semanas, empleando innovadoras tecnologías de micro y macro fotografía, y transportando cámaras a donde nunca antes habían llegado.

The Long Road Home

8 episodios de 60 minutos, fecha estimada: Otoño 2018

The Long Road Home evoca una heroica batalla por la supervivencia durante la Guerra de Irak. La cinta revive los acontecimientos del 4 de abril de 2004, cuando el pelotón de la Primera División de Caballería de Fort Hood fue emboscado en la Ciudad Sáder, un suburbio de Bagdad – día que se hizo famoso en los registros militares como “Domingo Negro”. La serie traslada a los espectadores tanto al caótico campo de batalla en Irak como a Texas, donde ansiosas esposas y familiares aguardan durante 48 horas infernales por noticias de sus seres queridos, preparados para lo peor.

MARS segunda temporada

6 episodios de 60 minutos, fecha estimada: Abril 2018

De todos los planetas en nuestro Sistema Solar, ninguno ha captado nuestra imaginación colectiva tanto como Marte. En la última temporada, los espectadores se abrocharon los cinturones en el primer viaje del hombre a Marte en 2033, cuando la tripulación luchó por aterrizar con seguridad y fundar un primer asentamiento. En la segunda temporada, regresamos a Marte años después. Los astronautas ya han establecido una colonia completamente desarrollada.

Programación simultánea de Nat Geo WILD:

SharkFest

Programación especial de una semana. Comienza el domingo 23 de julio a las 8/7c

La quinta edición anual de SharkFest de Nat Geo WILD exhibe la mayor cantidad de tiburones por metro cuadrado en la televisión, documentales imperdibles para toda la familia. Descubre insólitos eventos de alimentación de tiburones en el estreno de Shark Swarm; sigue a los tiburones en sus misteriosos desplazamientos nocturnos en Tiger Shark Terror; aprende sobre las especies que se alimentan de los tiburones en Shark v. Predator. La programación de una semana abarcará reflexiones por parte de expertos en tiburones e increíbles imágenes del comportamiento de los voraces escuálidos. La audiencia obtendrá una visión integral de la especie en toda su plenitud.

Savage Kingdon II: Uprising

Estreno de esta nueva miniserie global en Otoño 2017

Penetra la remota tierra salvaje de África, donde feroces manadas de leones, leopardos, perros salvajes y hienas luchan por la supremacía territorial. Sigue el drama apasionante a medida que reyes asediados e intrigantes príncipes se disputan brutalmente el trono. La odisea continúa mientras los hijos conspiran para derrocar a sus padres, clanes buscan vengarse de sus enemigos y recién llegados ingresan al Savage Kingdom para revindicar sus derechos.

Big Cat Week

Estreno del octavo evento anual de grandes felinos en Invierno 2017

Este evento de una semana, producido en conjunto con la Iniciativa de Grandes Felinos de National Geographic, se propone concientizar al público sobre los peligros que afrontan estos felinos en nuestro planeta. En esta edición de la extraordinaria Semana de Grandes Felinos, los camarógrafos de National Geographic Steve Winter y Bertie Gregory rastrean y documentan sorprendentes imágenes del depredador dominante de Brasil en Jaguar vs. Croc; el famoso cineasta de vida silvestre Bob Poole revela la relación íntima de una madre guepardo con sus cachorros en Cheetah Diaries; tres manadas de rugientes leones riñen por el territorio, la comida y el poder en la espectacular serie Lion Kingdom compuesta por tres episodios; y revelamos los secretos de una legendaria tigresa que reinó con fama su territorio en la región occidental de la India en la nueva producción especial Machli.