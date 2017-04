Hija no reconocida de Vicente Fernández hará plantón en casa del cantante

La supuesta hija viajará al rancho de Chente para conocerlo

La espera está a punto de terminar para Ana Lilia Aréchiga, presunta hija no reconocida de Vicente Fernández, quien está por encontrarse frente a frente con su papá: “Viajaré a México en los próximos días, iré directamente al rancho de mi papá para verlo y que podamos platicar”, comentó a Diario Basta.

“No puedo decir la fecha exacta porque mi pidieron discreción, pero estaré haciendo guardia afuera del rancho. En cuanto haya oportunidad sé que lo veré, ya falta menos para eso”, dice Ana Lilia, quien pidió permiso en su trabajo para poder ausentarse un tiempo y lograr su anhelo.

“No será fácil porque la gente de ahí me conoce y no me deja pasar, pero sé que él está listo y quiere platicar conmigo; ya me contactaron personas allegadas a él y me pidieron que no diera entrevistas a televisión ni radio, que fuera discreta y así podría darse nuestro encuentro”, comentó emocionada la mujer de más de 50 años que no pierde las esperanzas de abrazar al Charro de Huentitán.

Definitivamente "Mujeres Divinas" es una de mis canciones favoritas e #Inolvidables. #FrasesDeChente A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez) on Apr 22, 2017 at 9:48am PDT

Ella sabe que el estado de salud de don Vicente no es el idóneo. “Está hinchado porque está reteniendo líquidos, le duelen las rodillas y es lógico, son cosas de la edad, tiene casi 80 años, pero estoy segura que mi padre Dios no se lo llevará y nos permitirá reunirnos y abrazarnos antes de que muera, de eso estoy segura”. Ana Lilia tiene contacto con gente cercana al cantante, y asegura él está arreglando todo para verla: “Mi papá entre tequilas les ha comentado a varias personas que está arrepentido de no haberme reconocido, que quiere enmendarlo todo y le duele, porque se los dice entre lágrimas, y ha confesado que si no me ha reconocido es porque su esposa y sus hijos no lo han dejado”.

¡Gracias a todos los que han comprado mi libro “El Adiós De Un Grande”! Si todavía no lo tienes, lo puedes encontrar en https://wwww.eladiosdeungrande.com/ A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez) on Apr 21, 2017 at 2:07pm PDT

La mujer que radica en Estados Unidos reitera que no tiene ningún interés económico: “A mi edad sería absurdo pedir dinero, yo ya hice mi vida; lo único que quiero es que me reconozca, yo no tengo la culpa de que mi padre haya sido un Don Juan y haya tenido muchas mujeres; a mí no me hizo daño, a mi mamá sí, y los resentimientos de mi mami son de ella, pues la dejó embarazada para irse a casar con Cuquita, pero mi papá habrá tenido sus razones y espero de verdad que pronto podamos abrazarnos y que su esposa entienda que así debe ser”, concluyó.

¡Que tengan un gran fin de semana! #FrasesDeChente #ChenteSigueSiendoElRey A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez) on Mar 17, 2017 at 1:15pm PDT

Irene Martínez