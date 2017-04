Top 10: interiores de autos

Según los editores de WardsAuto.

La gente de WardsAuto lleva siete años evaluando y seleccionando los mejores interiores del mundo de los autos. Las calificaciones se basan en varios aspectos como son: estética, ergonomía, comodidad, etc. No hay tope de precio para los autos a examinar y este año se sometieron a las pruebas 31 distintos modelos. Algunos participantes importantes no acudieron este año, tal como son BMW y Mercedes-Benz.

Aquí están los 10 mejores interiores de autos 2017. Aparecen por orden alfabético.

Alfa Romeo Giulia

Un interior que demuestra deportividad desde el primer vistazo. El volante está inspirado en los monoplaza de Fórmula Uno. Las líneas son bastante armoniosas y la calidad de armado es de lo mejor.

Bentley Bentayga

Dicen que el cuero de la tapicería es tan suave que cuesta quitarle las manos de encima. Una de las cosas que más se agradece al interior del Bentayga son los asientos con sistema de masaje. Y bueno, no podemos olvidar el sistema de audio firmado por Naim.

Buick LaCrosse

Son muchos años de trabajo los que Buick acumula ganándose un lugar en el sector de lujo, y hoy pagan recompensa, al menos en cuanto a los interiores se refiere. La limpieza del diseño y los trazos suaves son el toque distintivo.

Honda CR-V

No todos los autos de la lista son de marcas de lujo y el CR-V es el mejor ejemplo. El reconocimiento para este Honda se basa en la limpieza del diseño así como la funcionalidad del interior. Entre lo futurista y lo retro.

Lexus LC 500

Los asientos de este auto combinan el cuero con la microfibra y ofrecen gran soporte y sujeción a los ocupantes. Las opciones de colores son todas muy atractivas y le dan un carácter moderno y deportivo.

Lincoln Continental

El ambiente es de tranquilidad y se conjuga con juegos de luces muy atractivos. El sonido en la variante Black Label”, firmado por Revel, ofrece 19 altavoces y la sensación de estar en una sala de conciertos.

Maserati Levante

Materiales de alta calidad se suman a un armado de primera para ofrecer otro interior de SUV con muy altas calificaciones. Dos grandes manetas detrás del volante sirven para cambiar la marcha y para darle un aspecto muy radical.

Mazda CX-9

El Mazda CX-9 no se conforma con haber ganado también en el apartado de los 10 mejores motores de 2017, sino que también se mete a la final de los interiores. El tacto que ofrecen las perillas y los interruptores es muy bueno, según los editores de WardsAuto.

MINI Countryman

El más grande de los MINI jamás creado presume una de las mejores cabinas del mercado. Los interruptores al estilo de la aviación siguen siendo muy llamativos y los materiales no tienen queja.

Subaru Impreza

Subaru sigue mejorando y mejorando. Destaca la limpieza del tablero y los pocos botones que se aprecian a primera vista. Con un precio por debajo de los 20 mil dólares, Subaru deja en claro que la calidad no es cuestión de costo.