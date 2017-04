América vs Atlas: horarios y canales de TV Jornada 16 del Clausura 2017

Las Águilas y Zorros se juegan el pase a la Liguilla

Y a río revuelto, Atlas puede ser el pescador que saque la mejor ganancia al navegar contra la marea del América en el Estadio Azteca.

Justo un día antes de jugar el partido con el marco para conseguir su pase a la Liguilla y como si no fuera suficiente con todos los imponderables a nivel de lesiones y suspensiones en el torneo, las Águilas vivieron un meneo a nivel directivo con la salida de su presidente deportivo, Ricardo Peláez.

Con esta sacudida en su área de pantalón largo, el conjunto americanista ahora tiene que colocar un campo de fuerza para que en lo deportivo no trastoque la pérdida de Peláez, quien era el personaje con mayor acercamiento con los jugadores y cuerpo técnico.

América tiene 24 puntos y está a dos de amarrar su contraseña para la Fase Final, incluso puede lograrla con un empate mientras Tigres y León no ganen sus respectivos partidos de la Jornada 16.

Enfrente estará Atlas en el Estadio Azteca.

El equipo rojinegro con sus 23 unidades requiere una combinación similar, la del triunfo para tener ya en su poder el boleto a la Liguilla.

Como ingrediente extra habrá dos técnicos de la famosa escuela lavolpista. Por un lado su precursor, el “Bigotón”, quien ya no juega como en sus inicios, y por el otro uno de los que captaron sus ideas, José Guadalupe Cruz.

“Los números (de América) son muy claros, no le hacen gol en el Azteca, no pierde desde que llegó este técnico al club y eso fortalece en lo anímico, en lo emocional al plantel. Veo a a un equipo sólido al del América, probablemente no tan espectacular”, afirmó Cruz, técnico del Atlas.

“A mí no me preocupa si cambió el técnico al que vamos a enfrentar, si el equipo juega o no espectacular, lo que me preocupa más es que mi equipo funcione y explotemos nuestro potencial”.

No te lo pierdas

América vs Atlas Jornada 16

Cuándo

Sábado 29 de abril, 2017

Hora

México: 9 pm Centro de México

USA: 7 pm Pacífico / 10 pm Este

TV

México: Canal 5 Televisa, TDN

USA: Univision, Univision Deportes