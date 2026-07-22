Activistas deploran la remoción de Byron Sigcho y Mayra Macías de la boleta electoral

“Es discriminación contra dos candidatos corriendo como independientes y que son latinos a la vez”, dijo María Gamboa, una activista de Pilsen.

Gamboa estaba reaccionando a la noticia de que la Junta de Elecciones del Estado removió a Mayra Macías y al concejal Byron Sigcho López de la boleta de las elecciones a congresista por el Distrito 4 de Illinois del 3 de noviembre de 2026.

En esa fecha se elegirá al quien reemplazará a Jesús ‘Chuy’ García, actual congresista del Distrito 4.

“Esto que sucedió con estos dos independientes yo lo atribuyo a la discriminación”, señaló Gamboa.

Sigcho López fue removido porque le faltaban, según la Junta de Elecciones de Illinois, 1,222 firmas para cumplir con el requisito de apoyos para ser candidato independiente en el estado.

A Macías, según el mismo organismo que revisa las peticiones de los candidatos, le faltaron 1,058 firmas.

Esto después de que la citada autoridad descartó miles de firmas previamente presentadas por ambos candidatos, al ser consideradas no válidas.

Los que quedan entonces en la boleta para la elección de congresista por el Distrito 4 de Illinois, son Patty García, candidata del Partido Demócrata y jefa de personal del congresista ‘Chuy’ García; Lupe Castillo, candidata del Partido Republicano y Chris Getty, alcalde de Lyons, IL, que sí fue ratificado como candidato independiente.

Ante este suceso, tanto Sigcho López como Macías mantienen firme su posición de que sí sometieron más de la cantidad de firmas requeridas.

La Junta de Elecciones requiere a los candidatos al Distrito 4 postulados por partidos solo 697 firmas mientras a los candidatos independientes se le requiere presentar 10,816 firmas.

“Esto está mal, es una manera de mantener a los candidatos independientes fuera de la contienda”, dijo Filiberto Ramírez, miembro de la organización El Pueblo Manda y un votante que apoya a Sigcho López.

“Es una manera de mantener fuera a otras personas y candidatos que tienen otra visión”, precisó Ramírez.

Ramírez dijo que el congresista García espero hasta el último momento para anunciar que no buscaría la reelección, con lo que evitó que otros candidatos se registraran para la primaria, demócrata, y al mismo tiempo le permitió a su jefa de personal Patty García (sin relación familiar) registrarse de último minuto para quedar como la única candidata demócrata registrada.

“Es un escándalo”, reaccionó la activista Laura Paz, también una residente de la comunidad de Pilsen.

Paz dijo a La Raza que Sigcho López apoya a la gente y que su remoción de la contienda la hace “cuestionar si en realidad vivimos en una democracia”.

Lennie Domínguez, educador retirado de la Secundaria Juarez, dijo a La Raza que él fue candidato en 2008 para comisionado del Condado de Cook.

Domínguez dijo que recolectó las firmas que le pidieron y tomó tiempo para ir a la Junta de Elecciones para comprobar que sus firmas eran buenas.

Ese trabajo le tomó tres días para probar durante una audiencia que sus firmas eran validas.

Domínguez dijo que, a pesar de eso, no ganó entonces la elección para reemplazar a Mario Moreno pero consideró que la experiencia le sirvió muy bien.

Bajo el sistema actual, dijo este educador, todo el peso o responsabilidad está sobre los candidatos independientes de comprobar sus firmas y peticiones.

Por otro lado, Sigcho López dijo a la prensa el martes, después de recibir las noticia de que no sería incluido en la boleta electoral, que va a considerar si toma acción legal para tratar de ganarse un lugar en la boleta de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

“Hoy la democracia falleció en las manos de Patty García y ‘Chuy ‘García en el Cuarto Distrito Congresional de Illinois”, dijo Sigcho López después de la decisión de la Junta de Elecciones del estado.

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