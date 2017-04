John Legend y Chrissy Teigen comparten uno de las claves del éxito de su matrimonio

La pareja cumplió su mayor sueño el año pasado

El cantante John Legend y la modelo Chrissy Teigen llevan varios años destacándose como uno de los matrimonios mejor avenidos del mundo del espectáculo en Estados Unidos, pero lo cierto es que el intérprete asegura ahora que la complicidad que tiene con su mujer se debe, en buena parte, a haberse convertido finalmente en papás.

“Es una belleza, es una experiencia muy emotiva y me he dado cuenta de que nos ha ayudado a mí y a mi esposa a estar todavía más unidos“, confiesa el intérprete sobre sus primeros doce meses en el programa ‘The Late Show with Stephen Colbert’.

Last vacation selfie! Back to work! A post shared by John Legend (@johnlegend) on Jan 4, 2017 at 8:32am PST

El compositor y también productor todavía recuerda lo que sintió cuando vio por primera vez la carita de su bebé tras nueve meses de espera, un momento que le hizo sentir una clase de “amor diferente” que no había sentido hasta entonces.

“Es un sentimiento muy poderoso el que vives cuando tienes delante el producto de tu amor, justo enfrente de ti. Es un tipo de amor diferente, es puro, es incondicional, y ni siquiera han tenido que ganárselo. Es un amor que se explica por su mera existencia, sin haber tenido que hacer nada para recibirlo. Les amas por completo, y solo está basado en su mera existencia”, revela emocionado.

Luna likes the new #Time100 cover! A post shared by John Legend (@johnlegend) on Apr 26, 2017 at 11:08am PDT

John y Chrissy recibieron a su primogénita pasados poco más de tres años después de su boda, cumpliendo así su sueño compartido de formar una familia de la que, por cierto, ya han dejado entrever que se animarán a ampliar.

La modelo confesó en varias entrevistas que tras mucho tiempo intentando quedarse embarazada finalmente decidieron recurrir a la fecundación in vitro y aseguró que no dudaría en hacerlo otra vez.