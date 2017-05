Canelo vs. Chávez Jr: Cómo ver la pelea en EEUU

El combate más esperado de los últimos tiempos llega este sábado 6 de mayo; aquí tienes algunas opciones para no perderte toda la acción

Faltan ya muy pocos días para que Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. midan sus puños sobre el ensogado de la T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una pelea pactada en 164.5 libras, los boxeadores mexicanos más carismáticos de los últimos tiempos pondrán en juego el orgullo, en un combate en el que no hay título de por medio, pero sí el derecho a proclamarse el mejor boxeador mexicano del momento.

La rivalidad entre el tapatío y el sinaloense ha ido incrementando con los choques que han tenido en los medios, así como los mensajes que se han enviado a través de redes sociales y sin olvidar la apuesta que hicieron en un programa de TV, que luego rompieron y que una vez más volvieron a hacer en el programa Face Off With Max Kellerman de HBO.

Finalmente, con reportes de que Chávez Jr. no tendrá problemas para dar el peso el viernes durante el pesaje, todo parece estar listo para la pelea que se vivirá en el fin de semana del 5 de mayo y que ha generado grandes expectativas a tal grado de que los boletos para presenciar el combate en la Arena T-Mobile se agotaron muy rápido tras salir a la venta.

¿Qué opciones hay para ver la pelea? (YA NO HAY BOLETOS)

Circuito cerrado en Las Vegas

Para quienes viajen a Las Vegas en busca de un boleto y no puedan conseguirlo, la opción para ver el combate es a través del circuito cerrado que ofrecen algunos casinos como el MGM Grand Ballroom viewing location, Liberty Loft en el New York-New York Hotel & Casino y The Still en el The Mirage Hotel & Casino. Los boletos para ver la pelea en circuito cerrado tienen un costo de 75 dólares más cargos y se pueden conseguir en las taquillas de los MGM Resorts o con una tarjeta de crédito llamando al 800-745-3000.

Pay per view

También es posible contratar el pago por evento con tu sistema de cable a través de este enlace: Canelo vs. Chávez Jr. Pay Per View. El costo es de 59.95 dólares y de 69.95 para alta defición.

En cines

La megapelea entre Canelo y Chávez Jr. también podrá ser vista a través de la pantalla grande.

Para un ver si tienes un cine cerca que estará pasando el combate y comprar boletos, puedes consultar este enlace: Canelo vs. Chávez Jr. en cines. El costo en la mayoría de cines consultados es de 18 dólares.