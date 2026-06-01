Denuncian que el miedo a las redadas fue utilizado para disuadir el voto latino

Cuando agentes federales de inmigración realizaron redadas en vecindarios de Chicago como parte de la Operación Midway Blitz de la administración Trump, las ondas de choque estremecieron a las familias latinas de toda la región y dejaron a los organizadores cívicos luchando por mantener a los votantes comprometidos frente a un miedo generalizado.

Para grupos como Mano a Mano, una organización de defensa de los latinos con sede en el Condado de Lake, las consecuencias de la operación cristalizaron un desafío que llevaban años enfrentando: convencer a comunidades marcadas por la desconfianza hacia el gobierno, a menudo arraigada en experiencias vividas en sus países de origen, de que seguir participando en las elecciones todavía importa.

“El miedo fue utilizado por esta administración para disuadir a los miembros de la comunidad de salir a votar”, dijo Dulce Ortiz, directora ejecutiva de Mano a Mano, a La Raza. “Y Mano a Mano, como organización, tiene la labor de informar a los miembros de nuestra comunidad con hechos reales y animarlos a salir a votar, además de hacerles saber las diferentes maneras en que pueden participar”.

Ortiz describió las consecuencias inmediatas de Midway Blitz como una situación que produjo dos reacciones distintas dentro de la comunidad latina de Chicago.

“Fue doble”, dijo. “Hubo mucho miedo, y también mucha gente enojada que decía: ‘Voy a votar, porque esto no está bien’…”.

El miedo, explicó, fue visceral e inmediato. Familias latinas que antes acudían juntas a las urnas, una expresión de participación cívica que ella describió como algo culturalmente arraigado, dejaron de hacerlo.

Mientras tanto, comenzaron a circular reportes aparentemente creíbles, aunque no verificados, de que agentes de ICE serían desplegados en los centros de votación durante las primarias estatales de marzo, lo que obligó a Mano a Mano a lanzar su propia operación de respuesta rápida.

“No confiamos en lo que dice este gobierno. No sabemos qué es verdad y qué es mentira”, dijo Ortiz. “Así que queríamos asegurarnos, primero, de mantener informada a nuestra comunidad sobre lo que estaba ocurriendo en los centros de votación y, lo más importante, animarlos a salir a votar”.

La organización desplegó equipos para vigilar los centros de votación el día de las elecciones. No se detectó actividad de ICE.

Más allá del temor a ICE, Ortiz dijo que los cambios de la administración en las operaciones del Servicio Postal de Estados Unidos generaron nueva confusión entre los votantes que intentaban emitir sus boletas por correo, una confusión que teme podría costar votos reales si no se aborda antes de las elecciones de otoño.

Mano a Mano se asoció con el secretario del Condado de Lake, Anthony Vega, para ofrecer orientación paso a paso sobre el proceso correcto de matasellos, después de darse cuenta de que muchos votantes desconocían que simplemente dejar una boleta en un buzón el último día permitido ya no garantizaba que fuera contada.

“La desinformación que hemos visto, los cambios en los procesos que causan confusión, y obviamente el miedo fue utilizado por esta administración para disuadir a los miembros de la comunidad de salir a votar”, dijo Ortiz.

Los temas que están impulsando a los votantes latinos a las urnas

Ortiz dijo que la inmigración sigue siendo el tema dominante que motiva a la comunidad, especialmente entre los votantes más jóvenes que han visto a familiares ser detenidos o deportados. Pero afirmó que la economía ocupa un cercano segundo lugar, particularmente mientras la inflación ha presionado a hogares que ya estaban económicamente tensos.

“Debido a las políticas dañinas implementadas por esta administración y a la inflación, todos están tratando de llegar a fin de mes, y ahora se siente mucho más difícil”, dijo.

Ortiz dijo que, mientras tocaba puertas en North Chicago antes de las últimas elecciones generales de 2024, encontró que la mayoría de los residentes latinos con quienes habló planeaban votar por Donald Trump, citando los altos precios. Dijo que les recordó el historial y la plataforma del expresidente, pero que finalmente respetó su decisión mientras seguía alentándolos a votar sin importar por quién lo hicieran.

“Me decepcionó escuchar que eso no les importaba”, dijo. “Pero simplemente no creo que supieran hasta qué punto él, o hasta dónde iba a llegar esta administración para alcanzar los números que querían lograr”.

Entre las dinámicas más llamativas que describió Ortiz está la politización de los jóvenes latinos que crecieron viendo a sus familias navegar las políticas migratorias de esta administración. Dijo que ver a sus seres queridos ser detenidos transformó la apatía en activismo entre hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados que ahora tienen edad suficiente para votar.

Ortiz también señaló un aumento en las solicitudes de naturalización durante ambos mandatos de Trump, algo que, según dijo, observa directamente a través de las clases de ciudadanía y servicios migratorios de Mano a Mano. Los votantes recién naturalizados, explicó, ahora tienen una comprensión visceral de lo que antes era algo abstracto.

“Ahora que tenemos a alguien en la Casa Blanca que ha causado tanto daño a las comunidades, están más motivados e inspirados para movilizar a la gente a votar”, dijo. “Y aun aquellos que no pueden votar, envían mensajes de texto, envían información a sus seres queridos”.

La amenaza de la desinformación

Con las elecciones legislativas en el horizonte, Ortiz dijo que su mayor preocupación es la avalancha de desinformación que espera que enfrente la comunidad.

“Para este gobierno, su prioridad número uno es confundir a la gente. Así que queremos asegurarnos de que las personas salgan a votar y sepan que deben obtener su información de la Oficina del Secretario del Condado de Lake sobre cualquier duda que tengan acerca de los centros de votación o las fechas de votación”, dijo Ortiz.

También instó a los residentes latinos a desconfiar de las publicaciones en redes sociales y verificar la información electoral directamente con las autoridades locales antes de actuar basándose en ella.

“Hay muchísima información allá afuera”, dijo Ortiz. “Simplemente queremos asegurarnos de que obtengan su información de fuentes verificadas, información factual, para que no se confundan”.

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