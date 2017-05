Actriz compañera de Sofía Vergara se defiende de criticas por vestido

Ariel Winter se defendió ante las ofensas negativas en redes sociales

Además de formar parte de una de las producciones más exitosas de la televisión, la comedia “Modern Family”, la actriz Ariel Winter (19) se ha destacado a lo largo de los últimos años por la forma en que utiliza su popularidad para dar mayor visibilidad a las situaciones de acoso que jóvenes como ella sufren diariamente en las redes sociales.

Por eso no debería resultar demasiado sorprendente que la combativa artista no haya tenido reparo alguno a la hora de reprender duramente a todos aquellos detractores que han venido criticándola en los últimos días por aparecer en un acto promocional de la nueva temporada de la serie con un atuendo que, a juicio de algunos, no era apropiado para un evento de esas características, un episodio anecdótico que ella ha utilizado ahora para pronunciar un vehemente alegato en pro de la libertad individual.

“¿Por qué narices le debería importar a la gente si no me vestí lo suficientemente informal para un panel [en el que los protagonistas adelantaban algunos detalles de los nuevos capítulos]? ¿Por qué debo comportarme como los demás? ¿Por qué la gente no puede dejar que los demás se sientan a gusto consigo mismos y hagan lo que les venga en gana? Pónganse lo que quieran, gente, lo importante es que se sientan bien con ustedes mismos. Y yo lo hago. Nunca permitan que la gente defina quiénes son y cómo se expresan. Fin de la bronca”, se desahogó en su perfil de Instagram.

A medida que ha ido ganando madurez y seguridad en sí misma a lo largo de los años, la estrella televisiva ha venido demostrando que cada vez le afecta menos el escrutinio público que genera su figura, hasta el punto de que hace unas semanas recomendó directamente a aquellos que parecen sentirse molestos con cada decisión que toma que dejaran de seguirla en la esfera virtual para poder quedarse tranquilos.

“Si hay gente a la que no le gusta lo que hago, creo que deberían dejar de seguirme en las redes sociales. Si os ofende tanto mi estilo de vida, ¿por qué estáis tan obsesionados conmigo? Dejad de perder el tiempo odiándome tanto. Lo más sensato es dejar de seguirme y empezar a seguir a otras personas que se cubran todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Si es que no me importa”, aseguraba en la misma plataforma sobre su gusto por los vestidos ajustados y reveladores.