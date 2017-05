Jefes policiales entre los más preocupados opositores a Ley de Texas

Muchas agencias de la ley, particularmente en ciudades donde vive la mayoría de indocumentados, no quieren ser obligadas por su estado a hacer el rol de agente migratorio. Dicen que ley no es necesaria, porque no existen los santuarios para criminales.

¡Mantente al día con las noticias de interés de los Hispanos! Sigue a La Raza en Facebook

El jefe Arturo Acevedo, de la policía de Houston, dice que la SB 4 o "Ley de Texas" no es necesaria porque en ese estado "no hay ningún santuario para delincuentes". (Foto captura de rueda de prensa por FB)

¡Lee y Comparte!