Isabela Moner apunta a estrella con su papel en Transformers

Esta hispana de 15 años dará mucho que hablar. El mes que viene estrena "The Last Knight" de la saga Transformers

La meca del cine podría haber encontrado una sustituta para la siempre patosa Jennifer Lawrence que ocupe su lugar a la hora de acaparar titulares con sus tropiezos y caídas en la alfombra roja: la joven Isabela Moner. La actriz de 15 años, que se ha convertido en la nueva chica de la saga ‘Transformers‘, reconoce que aún no domina ni de lejos el arte de desfilar con gracia ante los fotógrafos debido a una combinación de mala suerte y su naturaleza poco grácil.

“Sí, me he caído más de una vez. Pero soy patosa por naturaleza, así que no pasa nada. Y sí, también he tenido problemas con mi vestuario en la alfombra roja. Recuerdo que en una ocasión tuvimos que alterar mi atuendo, pero se olvidaron de arreglar una de las perneras del pantalón, así que uno de los lados estaba casi colgando y el otro muy apretado”, explicó divertida y sin complejos Isabela en una entrevista sobre la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards.

La adolescente se consolidará como una estrella internacional el próximo junio cuando la quinta entrega de la franquicia de acción, titulada The Last Knight (‘El último caballero’), llegue a los cines y ella se embarque en una maratoniana gira promocional en la que los tacones y modelitos a la última jugarán un papel protagonista. Pero que no cunda el pánico, que hasta ese momento aún le queda tiempo para practicar sus mejores poses.

my first mtv's !!! A post shared by Isabela (@isabelamoner) on May 7, 2017 at 9:43pm PDT

Buena onda con Michael Bay

Aunque Isabel no cuente con el desparpajo de Meghan Fox, al menos ella no ha acabado enfrentada al poderoso director de la saga cinematográfica tras trabajar juntos, como sí fue el caso de la exuberante actriz, quien llegó incluso a calificar a Michael Bay de Hitler tras las cámaras. Antes de que nadie se interesara en cuestionarle sobre el trato que había recibido durante el rodaje, la propia Isabel se apresuró a aclarar que el realizador había sido un encanto en todo momento.

“Gracias por darme la oportunidad de formar parte de una película genial. Jamás habría imaginado que una de las mejores experiencias de mi vida incluiría aliens que, a ratos, se transforman en coches. Gracias por dejarme ser yo misma, por esforzarte para que la fortaleza femenina jugara un papel crítico en esta película. Y por último, pero no menos importante, gracias por permitirme manifestar mis raíces latinas. Me encanta todo lo que he podido ver hasta ahora de ‘The Last Knight’ y creo que al resto del mundo también le gustará. Feliz cumpleaños con algo de retraso a un ser humano apasionado y sincero”, escribía el pasado febrero la joven en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que director y actriz aparecían abrazados.