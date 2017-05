Mira el mensaje de Marjorie de Sousa en el Día de las Madres en México

"Hoy tengo la razón más fuerte para vivir, para salir adelante en medio de tanta tormenta"

En medio de las peleas y trapitos sucios que ambas partes se están sacando, Marjorie De Sousa escribió un sentido mensaje lleno de amor en su primer Día de las Madres en México, y compartió una foto junto a Matías, el hijo que tuvo con Julián Gil. Eso sí, cuidando que no se le vea la cara.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz venezolana escribió lo siguiente:

“Hoy tengo la razón más fuerte para vivir, para salir adelante en medio de tanta tormenta. Ahora entiendo este sentimiento que trataban de explicarme pero que no tiene explicación… Tú, mis ganas de vivir, mis ganas de ser una mejor guerrera, tú mi bebé, el que cada día me despierta con una sonrisa llena de esperanza, el que me hace tocar tierra… Tú, mi ilusión, tú mi ahora. Mati, gracias por ser mi maestro TE AMO HIJO. Feliz día a todas esas guerreras, mujeres valientes que dan todo por estos seres amados, mujeres que admiro. Feliz día mi querida madre Gloria por hacerme una mujer de bien, fuerte, pero sobre todo una mujer que no guarda odio en su corazón. Te amo mamá. Hoy es mi primer día de las Madres”.

Según reportan varios medios, después de tanta pelea, Marjorie y Julián Gil habrían llegado a una tregua, y ambos se presentarían juntos en la corte de México para ponerse de acuerdo sobre la manutención de Matías y los tiempos de ambos con el niño.