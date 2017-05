El sparring de Canelo y Golovkin, la primera vez que se enfrentaron en un ring

El tapatío y el kazajo ya han intercambiado golpes, hacemos un recuento de aquel día

Finalmente la pelea más esperada desde Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao se ha concretado.

Saúl “Canelo” Álvarez se medirá a Gennady Golovkin el próximo 16 de septiembre, en lo que se espera sea una de las mejores peleas de los últimos tiempos y una de las que más atención mediática genere.

Sin embargo, el pelirrojo y Triple G ya han intercambiado golpes arriba de un ring, una sesión de sparring que dio mucho y sigue dando de qué hablar, pues es el parámetro más cercano a la comparación del poder de puños que pueden ofrecer el tapatío y el kazajo.

Golovkin y Canelo haciendo sparring hace unos años,visto ayer a Canelo,qién creeis q ganaria si se enfrentan? pic.twitter.com/Hp00YXkeAj — BoxeoEspaña (@MarvelousSugar) May 10, 2015

“El sparring es una cosa, usan guantes grandes, Canelo estaba chico, creo que 20 o 21 años, GGG ya estaba más maduro y tenía más experiencia, pero fue bueno, creo que este tipo de peleas harán que crezca el boxeo”, dijo ayer el entranador de Golovkin, Abel Sánchez a ESPN al preguntarle sobre aquel día que se enfrentaron.

En una entrevista con FightHype.com hace dos años, “Canelo” recordó por qué esa sesión de sparring fue diferente a otras.

“Él (Golovkin) y yo podíamos tirar fuerte porque en muchos sparrings no puede uno tirar fuerte o tirar toda tu potencia. Él y yo podíamos hacerlo y era un campeón mundial medio con un campeón mundial superwelter, no siempre se da. Hicimos una muy buena amistad”, dijo “Canelo” en aquel entonces. “Es un peleador bueno, es un peleador fuerte. Yo creo que también lo soy yo, no lo sentía como lo dice la gente”, agregó Álvarez al describir el poder del kazajo.

Antes de eso, Golovkin comentó también sobre su cruce con “Canelo”.

“Es un gran boxeador, es un muchacho muy fuerte. Quiero enfrentarlo porque es un gran campeón”, dijo el kazajo a EsNewsReporting.com

En aquel entonces (mayo 25 de 2011), Gennady Golovkin tenía 29 años y se preparaba para enfrentar a Kassim Ouma, mientras que Álvarez tenía apenas 20 años y se preparaba para medirse a Ryan Rhodes.

Doug Fischer de la revista Ring estuvo en Big Bear y pudo presenciar el sparring.

El reportero comentó que “Álvarez es un peleador versátil que se puede plantar y mover, o acosar y golpear efectivamente. Se siente cómodo en el ring (y bajo presión), pero si lo lastiman o se siente abrumado durante una pelea, tengo la sensación de que podría salirse o romperse en lugar de intentar sobrevivir”.

Y fue el kazajo quien dejó una mejor impresión sobre Fischer.

“Golovkin es un atleta muy fuerte y muy durable con aptitudes muy completas y excelente técnica, lo que incluye destreza defensiva. Tiene buen trabajo de pies. Pivotea bien. Usa fintas. Es brutal pero también tiene oficio. Si puede aguantar golpes, será muy difícil de vencer”.

#box #boxeo Te dejo esta postal bro @eluppercut , Canelo Alvarez & Gennady Golovkin despues de hacer Sparring… pic.twitter.com/DmeuEI7T — Adictos al boxeo (@nikomexicano) August 29, 2012

Mucho tiempo ha pasado desde mayo de 2011. “Canelo” ha madurado y se encuentra en el inicio del pico de su carrera, mientras que Golovkin, a sus 35 años, luce como el boxeador con más poder en los puños y toda la experiencia para imponerse ante el mexicano, que a pesar de argumentar que goza de una gran pegada, ha fallado en noquear a rivales a modo como Chávez Jr., por lo que Abel Sánchez considera que “Canelo” no podrá hacer daño a su pupilo.

“Si no pudo lastimar a Chávez y a Cotto, no va a poder lastimar a Gennady Golovkin que tiene 400 peleas y nunca lo han lastimado, qué bueno que piensan que pueden detenerlo porque eso significa que tendrá los coj… para pararse a pelear con él”, dijo Sánchez a ESPN.

Golovkin que el combate entre “Canelo” y Chávez Jr. le pareció “aburrido, como sparring”.

“Canelo no quiere (noquear a sus rivales)”, dijo Golovkin al LA Times. “Eso no es bueno para la gente. Mucha gente compró boletos y el pago por evento, ¿para qué? por un show.

“A todo el mundo le gusta el drama, como mis nocauts. Si veo que los puedo vencer, lo hago”, agregó el kazajo, que en su pasada pelea ante Daniel Jacobs fue a la distancia por primera vez desde 2008 tras una racha impresionante de 23 nocauts.

Tras derrotar a Julio César Chávez Jr., Álvarez y Golovkin anunciaron su pelea para el 16 de septiembre. La sede, así como los detalles están por definirse.

La sesión completa de sparring de Golovkin y Julio César Chávez Jr.