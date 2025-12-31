¿Qué hacer con las luces de Navidad dañadas? Esta campaña en Chicago te orienta

La campaña anual de recolección de luces navideñas de Reduce Waste Chicago regresa este año con mayor alcance y nuevos aliados, consolidándose como una de las iniciativas comunitarias más importantes para reducir residuos durante la temporada festiva.

En 2024, el programa logró recolectar 4,618 libras de luces navideñas en desuso, distribuidas en 40 puntos de acopio ubicados en 17 distritos de Chicago. Con ese esfuerzo, el total acumulado en cuatro años ascendió a 10,574 libras de luces desviadas de los vertederos, evitando que estos materiales terminaran como desechos contaminantes.

Reciclar materiales como las luces navideñas y los cables de extensión ayuda a reducir los residuos, conservar los recursos y evitar que los componentes dañinos terminen en los vertederos.

Para esta nueva edición, la campaña se expande gracias a una subvención de $5,000 del Programa de Donaciones Community Ties de Union Pacific, lo que permitirá habilitar más puntos de recolección en distintos distritos y facilitar que un mayor número de residentes de Chicago recicle de forma responsable sus guirnaldas de luces rotas o que ya no funcionan.

Una de las principales novedades de este año es la incorporación de WasteNot Compost como socio de logística y transporte. La empresa se encargará de recolectar las luces de sus propios clientes y de apoyar el traslado eficiente del material recolectado en toda la ciudad, utilizando un sistema de cero emisiones, reforzando así el compromiso ambiental del programa, informó Reduce Waste Chicago.

El éxito de esta iniciativa descansa, en gran parte, en el respaldo de la comunidad. Cada sitio de recolección es gestionado por empresas locales, escuelas, organizaciones comunitarias y funcionarios públicos comprometidos con la sostenibilidad. En conjunto, demuestran que pequeñas acciones locales pueden generar un impacto ambiental a escala ciudad.

Dónde dejar tus luces navideñas dañadas

Los residentes pueden consultar el mapa y la lista de ubicaciones disponibles en el sitio en internet de Reduce Waste Chicago, que se irán actualizando en las próximas semanas. Las luces que ya no funcionan pueden entregarse durante el horario laboral habitual de cada sitio. No obstante, debido a la reducción de personal por vacaciones en algunas empresas, se recomienda llamar con anticipación antes de acudir.

Beneficios del reciclaje de metales durante las fiestas

Reciclar luces navideñas —compuestas en gran parte por metales— no solo reduce la cantidad de residuos, sino que conserva energía, disminuye la extracción de nuevas materias primas y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

De acuerdo con el Instituto de Industrias de Reciclaje de Chatarra (ISRI), reciclar aluminio ahorra hasta el 95% de la energía necesaria para producir aluminio nuevo. Además, reciclar una sola tonelada de este metal equivale al consumo energético anual de una vivienda promedio en Estados Unidos.

Durante una temporada marcada por el alto consumo, estas acciones adquieren un valor especial. Reducir, reutilizar y reciclar puede marcar una diferencia tangible para el medioambiente.

Reduce Waste Chicago invita a que, esta temporada navideña, el reciclaje forme parte de las tradiciones familiares. Al momento de guardar las decoraciones, recomienda pensar dos veces antes de desechar objetos metálicos, fomentar la reutilización creativa y habilitar un espacio en casa para separar los residuos de las fiestas.

Una vez reunida la chatarra navideña, el siguiente paso es acudir a un comprador de metales confiable, como Iron & Metals, que ofrezca un servicio de entrega conveniente y un proceso ágil, garantizando una experiencia sencilla y responsable con el medioambiente.

Mercado de luces navideñas

Las decoraciones navideñas y el mercado de luces de Navidad registran un alza constante a nivel mundial a medida que el gasto de los consumidores en estos productos sigue aumentando, según el Global Growth Insights.

Casi el 62% de los hogares compran anualmente nuevas decoraciones y el 48% actualiza las luces navideñas con alternativas LED y de eficacia energética.

Más del 58% de los consumidores prefieren luces navideñas basadas en LED, con el 47% citando ahorros de energía y el 39% destacando la variedad de diseño.

La iluminación decorativa por sí sola contribuye a más del 55% de la demanda general del mercado y el 30% de los establecimientos comerciales invierten fuertemente en instalaciones festivas.

“Con la sostenibilidad convirtiéndose en una prioridad, casi el 40% de los fabricantes ahora producen decoraciones reciclables o ecológicas, configurando aún más el panorama del mercado en evolución”, indicó esa empresa.