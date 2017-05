Quién es Andrew McCabe, el director interino del FBI

Afirmó en el Senado que continúan las investigaciones sobre el equipo de Trump y Rusia

El puesto de director del FBI, que el martes quedó vacío tras el inesperado despido de James Comey, es ocupado, de manera provisional, por uno de los hombres más respetados y con mayor proyección de la Agencia Federal de Inteligencia: Andrew McCabe.

Las leyes estadounidenses establecen que, en caso de que el máximo mandatario del FBI renuncie o sea cesado de su cargo, el subdirector es ascendido automáticamente y se convierte en el jefe interino hasta que el Senado apruebe el nombramiento de un sustituto oficial.

Sin embargo, las cosas no están siendo del todo fáciles para McCabe, ya que, tal y como informa el portal Politico, su predecesor contaba (y cuenta) con gran apoyo dentro de la agencia, lo que contradice la versión de la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, que aseguró el viernes que los altos cargos del FBI “ya no confiaban en Comey”.

Abogado de profesión, McCabe estudió en Duke University y, tras trabajar durante tres años en el sector privado, fue contratado por el FBI en 1996 para trabajar en la Oficinal Local de Nueva York, donde se centró en casos de crimen organizado.

De acuerdo a NBC News, su excelente desempeño profesional le permitió escalar posiciones hasta ser destinado en 2006 a una unidad especializada en contraterrorismo; allí, McCabe se hizo cargo de las investigaciones sobre los extremistas suníes hasta que, diez años más tarde, en enero de 2016, su trabajo volvió a dar sus frutos al convertirse en el subdirector de la agencia.

Pero no todo lo que brilla es oro, ya que, según CBS News, McCabe es el principal sospechoso en la investigación que el Departamento de Justicia mantiene abierta sobre Hillary Clinton y su supuesto espionaje de correos electrónicos cuando ocupaba el cargo de Secretaria de Estado.

El ahora director interino del FBI empezó a ser vigilado durante el verano pasado después de que su mujer, Jill McCabe, que aspiraba a ser elegida como senadora del estado de Virginia, recibiera una donación de casi $500,000 para su campaña por parte del gobernador de dicho estado, Terry McAuliffe, gran aliado de los Clinton.

Pese a que todavía no hay un candidato claro con posibilidades de reemplazar a Comey, lo que parece claro es que McCabe no logrará mantenerse al mando de la agencia durante mucho tiempo, ya que, tal y como explicó un exagente del FBI a CBS News, “el director interino no es un número dos ‘fuerte’, y es difícil encontrar a alguien que guste a Donald Trump y a los partidarios de Comey”.