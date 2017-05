Sin saber que estaba al aire, presentador hace escandalosa confesión sexual

El papelón televisivo de la semana

En el programa deportivo “No todo pasa”, algo escandaloso pasó…

Sin saber que estaba al aire, el periodista y panelista del programa Flavio Azzato protagonizó tremendo papelón al indicar que había tenido una relación amorosa con la esposa de un productor del show que emite TyC Sports.

Azzato contestaba unos mensajes de chat cuando se metió en la conversación que Diego Díaz, compañero de programa, mantenía Díaz con el exárbitro Pablo Lunati, sobre la pareja del productor. Al escuchar que Lunati decía “la señora de César es muy bonita, yo la conozco”, el panelista gritó: “Yo me la cog…”.

Ante el revuelo causado en redes, Díaz intentó aclarar lo ocurrido. “Fue un chiste que salió mal”, afirmó.

“Quiero hacer una aclaración: la persona implicada (por el productor) estaba en el piso con nosotros. Esto no fue una broma, ni siquiera un comentario a traición involucrando a alguien que en ese momento no estaba escuchando, sino que estaba aquí con nosotros”, sostuvo Díaz.

Por Twitter, Azzaro también explicó sus expresiones.

“Muchachos/as: Son tremendos, eh. ¡¡Fue una jodaaaaa!! Yo jodo con todo, siempre. No me di cuenta DE que estábamos al aire. Sólo eso. Y si lo que dije fuera verdad, cómo lo voy a decir en un estudio, si el pibe es uno de los productores. Yo no fui vivo, ustedes sí. Quédense con el video que es divertido, pero no jodan con César que es divino. Fin del comunicado. Nos vemos a la noche en No todo pasa”.