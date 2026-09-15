Boleros de Noche trae una noche de música, cultura, nostalgia y romanticismo a Chicago

Chicago volverá a ser escenario de una noche dedicada a la historia y la preservación de la música de bolero cuando Boleros de Noche regrese a la ciudad el 25 de septiembre con un concierto que contará con artistas de Los Ángeles y una cantante ganadora de un Grammy.

El concierto se llevará a cabo en el Harris Theater, a un costado del Millennium Park, y marcará el segundo año en que el proyecto Boleros de Noche, con sede en Los Ángeles, trae a Chicago su celebración de este género musical.

Fundado por Roberto Carlos, Boleros de Noche ha presentado conciertos anuales desde 2015 con el objetivo de mantener viva la música de bolero y su historia cultural para sus seguidores de toda la vida, al mismo tiempo que acerca el género a las nuevas generaciones.

Roberto Carlos dijo que su conexión con el bolero comenzó durante su infancia a través de su padre, quien era originario de Oaxaca, México. Comenzó a tocar la guitarra a los 10 años y asistió a su primer concierto con su padre cuando tenía alrededor de 15 años.

Esa experiencia ayudó a definir su decisión de dedicarse a la música. Más adelante, tocó junto a su hermano Pepe en la Placita Olvera, en Los Ángeles, donde aprendió de músicos de mayor edad.

Hace aproximadamente una década, Carlos organizó lo que esperaba sería un pequeño evento en una galería de arte. Calculaba que asistirían entre 10 y 15 personas, pero alrededor de 150 acudieron, y algunas ni siquiera pudieron entrar al lugar.

Esa respuesta le confirmó que existía un público más amplio para el bolero.

“Me di cuenta de que sí, que esta música no solamente me impactaba a mí, pero había otra gente que también tenía el mismo sentimiento”, dijo Roberto Carlos en entrevista con Jesús Del Toro, de La Raza.

Con el tiempo, el proyecto se expandió a escenarios más grandes y a colaboraciones con músicos reconocidos, entre ellos Los Panchos, La Marisoul del grupo La Santa Cecilia, Gaby Moreno y otros artistas.

El bolero representa más que un género musical, dijo Roberto Carlos. Señaló que esta música es una conexión con la historia, la poesía, Cuba, México, Puerto Rico, la familia y los recuerdos del hogar.

También dijo que Boleros de Noche ha atraído a personas jóvenes y a públicos fuera de la comunidad latina, algunos de los cuales conocen el género por primera vez durante los conciertos.

Ese creciente interés, señaló, representa una oportunidad para que los músicos expliquen la historia cultural detrás de las canciones, en lugar de tratar al bolero simplemente como un estilo musical.

“La música no es moda, es cultura”, dijo.

El proyecto también ha recibido reconocimiento en Los Ángeles, donde el 1 de agosto fue declarado Día del Bolero.

El grupo Voz Bohemia se presenta en el concierto Boleros de Noche en Chicago. (Cortesía Boleros de Noche) Crédito: Cortesía

El concierto de este año en Chicago contará con Voz Bohemia, un trío de Los Ángeles, y la cantante ganadora de un Grammy Martha González, quien se presentará acompañada por un pianista venezolano.

Roberto Carlos será el productor y anfitrión del evento, pero en esta ocasión, a diferencia del año pasado, no se presentará como músico. Dijo que el objetivo es crear una noche centrada no solamente en la música, sino también en la comunidad y la conexión cultural.

“Va a ser una noche de boleros, una noche de cultura y de comunidad”, dijo.

Boleros de Noche se llevará a cabo el 25 de septiembre en el Harris Theater de Chicago. El evento marcará el segundo año en que el proyecto presenta en la ciudad su celebración anual de la música de bolero.

Dato Exacto

Concierto Boleros de Noche

Cuándo: Viernes 25 de septiembre, 8 pm

Dónde: Harris Theatre, XXXXX, Chicago, IL

Entrada: $77.25 a $119.50

Más información y boletos en: www.harristheaterchicago.org/performance/boleros-de-noche y www.ticketmaster.com/event/070064CAA42749C4

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