‘Donde vive la memoria: 40 años del Día de los Muertos’, nueva exposición en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago

‘Donde vive la memoria: 40 años del Día de los Muertos’ es la nueva exposición del Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago, que tendrá su apertura el próximo 25 de septiembre y culmina el dia 29 de noviembre de 2026.

Por 40 años, este museo en el corazón de Pilsen ha compartido la celebración del Día de los Muertos con miles de visitantes que aprenden y celebran como los mexicanos honran a sus queridos difuntos.

“Mientras reflexionamos sobre cuatro décadas de recolectar, preservar y celebrar la cultura y el arte mexicano, esta exhibicion echa una mirada hacia atrás a través de nuestra colección permanente para trazar la evolución del Día de los Muertos y del museo mismo”, indica un comunicado de este museo.

El Día de los Muertos, que cada 2 de noviembre mantiene viva la memoria de los difuntos a través del arte con raíces y creencias mesoamericanas y del catolicismo, también se ha transformado a lo largo de los siglos en cada región de México, incorporando sus propias costumbres y creencias en estas celebraciones memoriales, añade el personal del museo.

Ahora, como en otros años, muchas familias en ambos lados de la frontera se reúnen cada 1 y 2 de noviembre para darle la bienvenida a las almas de los queridos difuntos.

Descanso (Resting) de Alfredo Zalce, 1979. Crédito: Cortesía

Taquería (Taco Stand) de Michael Roman, 2007. (Cortesía NMMA) Crédito: Cortesía

Familias de Chicago como de otros lugares, encienden veladoras a sus difuntos, ponen flores en un altar, incienso y fotografías de los parientes que ya partieron y muestras de lo que era su comida favorita mientras estuvieron en la Tierra.

Este año, anunció el Museo Nacional de Arte Mexicano (NMMA, en inglés) se le rendirá un homenaje al profesor Gilberto Cárdenas, pionero en la creación de los departamentos de Estudios Chicanos en las universidades estadounidenses.

Cárdenas, quien se había desempeñado como profesor en varias universidades, entre ellas la Universidad de Notre Dame en Indiana, falleció el 26 de julio de este 2026 en Austin, Texas. Tenía 79 años.

Personal del Museo Nacional de Arte Mexicano dijo a La Raza que a través de los años, el Dr. Cárdenas había mantenido una fiel amistad con el personal del museo e incluso había donado varias obras de arte, ya que Cárdenas eran un coleccionista de arte chicano.

Cárdenas nació el 19 de abril de 1947 en San Gabriel, California.

“Su visión contribuyó a nuestra Colección Permanente y su legado aún vive a través del arte y las memorias que preservamos juntos”, concluyó el museo.

“Gilberto creía en el poder del arte para poder honrar las historias y las voces de los mexicanos y chicanos y comunidades latinx en los EEUU”, dijo el museo en un comunicado.

Gilberto Cárdenas en su casa de South Bend, Indiana. (Xavier Tavera/Cortesía NMMA) Crédito: Cortesía

Ofrendas y artistas

Entre las personas e instituciones que participarán con ofrendas en el Museo Nacional de Arte Mexicano de Pilsen figuran: Miguel A. Del Real (mural), Demetrio García Aguilar (Oaxaca), Familia Ricardo Linares (Ciudad de México), David Ríos (Washington), Fuentes Rojas (Ciudad de México), CHema Skandal (Chicago), Institute for Latino Studies, University of Notre Dame, Robert Valadez & Gregorio Gómez (Chicago) y también se incluirán obras de artistas como Josefina Aguilar, Mary J. Andrade, Vibiana Aparicio-Chamberlin, Humberto Batista, Valerie C. Burton, Leonora Carrington, Elena Climent, Olga Costa, Nicolás de Jesús, Martha Gabriela Driessen, Luis Fitch, Guillermo Gadda, José Luis González, Joan Hackett Romero, Ester Hernández, Brian Herrera, Hilda Lara, Carmen Lomas Garza, Arthur López, Mario López Torres, Manuel Manilla, Gabriel Martínez, Leo Matiz, Roberto Montenegro, Emmanuel C. Montoya, Ann Murdy, Alejandro Nava, Pedro Ortega Lozano, Uriel Parker, José Guadalupe Posada, Deborah Rael-Buckley, Racrufi, Alejandro Rivera Leal, Heriberto Rodríguez, Michael Roman, Roberto Rosales, Familia Santiago, Abdulia Santos, Óscar Soteno, Patssi Valdez, Lorena Lidia Velasco, Larry Yáñez, George Yepes y Alfredo Zalce (1908-2003.

Ubicación del Museo

El Museo Nacional de Arte Mexicano está localizado en el 1852 W. 19th Street, Chicago, Illinois, 60608, en el barrio de Pilsen.

El museo es de entrada gratuita y está abierto al público de martes a domingo de 10 am a 5 pm. Teléfono: 312-738-1503. Web: nationalmuseumofmexicanart.org.

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