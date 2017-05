UFC: El cubano Yoel Romero recibió oportunidad de campeonato

El medallista olímpico en lucha será el próximo retador del campeón de 185 libras, Michael Bisping, en reemplazo de Georges St. Pierre

Dana White se cansó de esperar.

Aunque el pasado mes de marzo se anunció con bombos y platillos que el canadiense Georges St. Pierre regresaría a UFC luego de tres años de ausencia y que se mediría al monarca de 185 libras, Michael Bisping, probablemente para el mes de julio, ahora resulta que ese plan fue revocado.

Ante la negativa de St. Pierre de no pelear antes del mes de octubre, sumado a la presión de fanáticos de que la lista de contendientes de las 185 quedaría en el limbo por más de un año si Bisping tuviese que esperar a defender su corona hasta ese instante, White optó hoy miércoles por cambiar de estrategia.

Como resultado, White anunció que será ahora el noqueador cubano y exmedallista olímpico en lucha, Yoel Romero (13-1 con 11 nocauts) quien esté retando a Bisping (30-7) en algún momento durante el verano.

“Yo cuadré la pelea de ‘GSP’ y hasta hicimos una conferencia de prensa. Se supone que el combate se diera en julio. Michael Bisping tendrá que defender su correa ahora. No vamos a esperar por ‘GSP’ en este momento”, dijo White al programa UFC Fight Week de FOX Sports Australia.

“Georges St. Pierre iba a regresar y tanto Bisping como él quería pelear. Por eso le pedimos a Yoel que se echara a un lado y él lo hizo. Pero ahora esa pelea no se va a dar. Romero es el siguiente en turno, es el número uno en la clasificación de las 185 libras”.

Romero lleva una sólida racha ganadora de ocho triunfos en ristra, incluyendo en su lista de víctimas al ahora retirado exMarine Tim Kennedy, al especialista en Jiu-jitsu Ronaldo ‘Jacare’ Souza y a los excampeones Lyoto Machida y Chris Weidman.

De hecho, el nocaut que le propinó a Weidman con rodillazo aéreo en UFC 205 en Nueva York el pasado mes de noviembre fue candidato a Nocaut del Año 2016.

Luego de ese fulminante nocaut, a Romero se le prometió una pelea titular con Bisping hasta que surgió el asunto del regreso de St. Pierre.

Y el problema de que esa pelea con ‘GSP’ no se diera hasta octubre o noviembre es que dejaría en el limbo no solo a Romero, sino también a otros contendientes viables como el excampeón Luke Rockhold (15-3), al tercer clasificado Robert Whittaker (18-4) y al cuarto clasificado Gegard Mousasi (42-6-2). Esto sin contar que el veterano excampeón Anderson ‘Spider’ Silva hizo una expresiones sumamente fuertes la semana pasada contra White y UFC por no honrar sus compromisos.

Así las cosas, White rectifica aquí y coloca debidamente a Romero frente a Bisping, como se debió haber hecho desde un principio.

“Yoel es peleador tremendo. Realmente lo es. Posee excelentes destrezas de lucha y tiene gran pegada. Es el contendiente número uno y merece una oportunidad titular. Yo no hago las peleas, yo las acepto”, dijo por su parte Bisping.