Los jugadores de Argentina que no estarán en la primera lista de Sampaoli

Este viernes, la AFA hará oficial la primera convocatoria del entrenador para la gira por Australia y Singapur; no llevará su firma por una cuestión contractual

Este viernes será un día clave en la AFA (sí, uno más). Es que se hará oficial la primera convocatoria de Jorge Sampaoli como entrenador de la selección argentina. Será para los amistosos ante Brasil, el 9 de junio en Australia, y Singapur, de visitante, el 13 del mismo mes. Si bien no llevará la firma del DT por cuestiones contractuales con el Sevilla, sí llevará su sello. Y habrá varios jugadores “históricos” y no tanto del equipo que no aparecerán… Pero que posiblemente tampoco lo hagan en un futuro.

En un informe publicado hoy por LA NACION, se detallan quiénes son los jugadores que no serán convocados para esta doble fecha de amistosos y que tienen pocas chances de continuar como parte activa del plantel: “Si bien Sampaoli no piensa borrar caprichosamente ni descabezar a nadie como gesto de autoridad, sus sensibilidades futbolísticas acercarán nombres hasta aquí infrecuentes y perderán protagonismo otros que eran habituales.

¿Quiénes cederán cartel? Pablo Zabaleta, Marcos Rojo -más allá de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el 21 de abril-, Emmanuel Mas, Julio Buffarini, Lucas Pratto. Vale la aclaración: le gusta el N° 9 de San Pablo, es más, hasta pudo jugar en Sevilla antes de que llegara el montenegrino Stevan Jovetic, pero Sampaoli tendrá superabundancia en el área”.

La situación de Ezequiel Lavezzi y Carlos Tevez es muy clara para el entrenador: no los tendrá en cuenta porque juegan en una liga poco competitiva. “Yo no tengo la culpa de que hayan elegido irse a jugar a China”, cuentan allegados que le escucharon argumentar al entrenador.

Tampoco aparecerán en esta primera convocatoria Ramiro Funes Mori -lesionado-, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín -jugarán la final de la Champions el 3 de junio en Cardiff-. Eso sí: podrían sumarse para el segundo partido.