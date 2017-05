¿Por qué están los Mets por los suelos y cómo pueden volver a la vida?

El equipo que estaba llamado a pelear por la Serie Mundial llega al fin de semana con siete derrotas seguidas

¿Por dónde empezar para indicar las razones de la pésima temporada que están teniendo los Mets?

La respuesta obvia, aunque trillada, son las lesiones, porque cuando un equipo se queda sin tres o cuatro de sus principales jugadores el reto normalmente es demasiado grande.

La respuesta controversial, esa de las que se consumen bien en la Gran Manzana, es Matt Harvey, el lanzador que según reportes se fue de fiesta de Cinco de Mayo hace un par de semanas, lo cual ocasionó una sanción, una rajadura en el vestidor y distracción.

Y luego está la respuesta ambigua e impopular, pero que tal vez algunos considerarán llena de sabiduría: los Dioses del béisbol están de espaldas, o en otras palabras, el equipo de Queens tiene mala suerte.

La lesión de la semana anterior de Asdrúbal Cabrera tratando de fildear una rola, torciéndose el pulgar, es un ejemplo de lo anterior. El veterano infielder ha hecho una carrera entera de esas jugadas, pero justamente ahora que el perro está más flaco, se acumulan las pulgas.

Los Mets amanecieron el jueves con un récord de 16-23 tras sufrir siete derrotas consecutivas, ubicados a 8.5 juegos del líder divisional Washington. La temporada es aún muy joven, pero el horizonte es negro para los de Queens, que no están jugando bien: cuando batean, el pitcheo, específicamente el de relevo, se quiebra. Y cuando el pitcheo responde, los batazos no suenan.

“Perder (juegos) puede ser tan contagioso como ganar”, dijo el manager Terry Collins tras la derrota del miércoles contra Arizona. Collins adelantó, tal cual debe: “Vamos a darle la vuelta a esto”.

Sólo que para hacerlo, Collins, sus jugadores y los fanáticos van a necesitar ser pacientes, porque el mejor brazo del equipo, Noah Syndergaard, no podrá volver mínimo por dos meses. El cerrador estrella, el dominicano Jeurys Familia, lo mismo. El mejor cañonero del club, el cubano Yoenis Céspedes, está fuera de circulación por el momento, aunque estaría de vuelta la otra semana. Y por supuesto el capitán David Wright no ha podido regresar a jugar, ahora por una complicación de hombro que amenaza su futuro en el juego.

Harvey, ¿la esperanza?

Los Mets regresan hoy a casa tras sufrir su primera gira de al menos seis partidos en la que no ganaron uno solo. Así de mal las cosas en el presente del equipo, un presente que casi obliga a ser pesimistas y empezar a considerar que 2017 es un año perdido para el club que hace dos octubres jugó la Serie Mundial.

Pero como siempre, hay esperanza. Los Mets tienen peloteros muy profesionales, y es tiempo que los Jay Bruce, Michael Conforto y Neil Walker empiecen a ganar partidos a batazos, y que deGrom vuelva a ser el ancla de la rotación, y que la gerencia haga algo para fortalecer el malherido bullpen.

“Obviamente si pudiera regresar y cambiar un par de lanzamientos, lo haría”, dijo Harvey sobre su actuación del miércoles en Phoenix, cuando no tuvo decisión en una derrota de los Mets, que no han ganado en una apertura de su exestelar desde hace siete inicios del derecho. “Pero en general, me sentí mucho mejor hoy, y probablemente lo mejor que me he sentido en dos años. Definitivamente es algo positivo”.

Es irónico, porque el hombre de la discordia podría terminar representando la esperanza de los Mets rumbo a la segunda mitad de temporada, cuando los lesionados tal vez hayan retornado.

Él y deGrom, quien este viernes sale a la loma con la responsabilidad de ayudar a los Mets a salir del hoyo. Los Angels de Los Ángeles son los rivales en Citi Field (7:10 pm). Un triunfo es todo lo que necesitan.

Son una enfermería

Jugadores de los Mets que se encuentran en la lista de lesionados:

P Jeurys Familia (hombro)

P Noah Syndergaard (espalda)

3B David Wright (hombro)

SS Asdrúbal Cabrera (pulgar)

OF Yoenis Céspedes (muslo)

C Travis d’Arnaud (muñeca)

P Seth Lugo (codo)

P Steven Matz (codo)

La crisis en cifras

5.13

El promedio de carreras limpias de los pitchers de los Mets, el peor de Grandes Ligas

.238

Promedio de bateo colectivo del equipo para ubicarse en el lugar 23 de la Gran Carpa

.194

El promedio de bateo de José Reyes (27 hits en 139 turnos), de los que no han respondido

11

Bases robadas del club, el penúltimo peor total de MLB, sólo arriba de Rockies (9)

Metropolitanos en picada

Mayo 10 – Gigantes 6-5 Mets

San Francisco anotó cuatro veces en la novena entrada para la voltereta

Mayo 12 – Mets 4-7 Cerveceros

Matt Harvey reapareció recibiendo 3 jonrones, 5 carreras y 5 bases por bolas en 5 innings

Mayo 13 – Mets 4-11 Cerveceros

Milwaukee anotó 7 carreras durante el desastroso relevo de Hansel Robles en el 5º capítulo

Mayo 14 – Mets 9-11 Cerveceros

Una ventaja de 7-1 desapareció en los innings finales, incluso con 5 anotaciones de Milwaukee en la 8ª entrada

Mayo 15 – Mets 3-7 Diamondbacks

El bateo se apagó (sólo un hit en los primeros 7 innings) y Robles volvió a derrumbarse en su relevo

Mayo 16 – Mets 4-5 Diamondbacks

Zack Greinke se escapó de una casa llena y un solo out en la 2ª al seguir el slump ofensivo de los Mets

Mayo 17 – Mets 4-5 Diamondbacks

Chris Herrman dio jonrón contra Rafael Montero en la 11ª entrada para dejarlos tendidos