Keylor Navas cambia de look para celebrar el título y por una buena causa

Gracias a Dios campeones !! Este título va dedicado a mi familia y a todos los niños q se someten a tratamientos muy fuertes y se les cae el pelo . Mucha fuerza familias ,mucha fe q Dios nunca nos abandona !! Hala Madrid y pura vida !!

A post shared by Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1) on May 21, 2017 at 2:28pm PDT