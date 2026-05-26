ICE pone en la mira a abogados de inmigración que presenten solicitudes falsas de asilo

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos ha ordenado que se persiga con firmeza a los abogados de inmigración acusados ​​de presentar solicitudes de asilo falsas para sus clientes, de acuerdo a un memorando citado por CBS News.

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a desarrollar “políticas antifraude” para evitar que los abogados de inmigración presenten casos de asilo sin base, según el documento citado por la televisora.

La orden fechada este martes 26 de mayo es parte de las últimas medidas tomadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su campaña para impulsar deportaciones masivas y reducir la inmigración a Estados Unidos.

La directiva afirma que las solicitudes de asilo se han convertido en una “práctica habitual” usada por los abogados de inmigración que argumentan que “prácticamente todo inmigrante indocumentado” enfrenta persecución o tortura en su país de origen debido a una característica protegida, como la raza o la opinión política.

El memorando indica que los esfuerzos de ICE contra las solicitudes de asilo “deberían incluir medidas contra los abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas ante los tribunales de inmigración”.

Aunque la directriz no crea sanciones contra los abogados, señala que ICE comenzará a utilizar con mayor frecuencia las herramientas de aplicación administrativa existentes para actuar con mayor contundencia contra estos.

La semana pasada el gobierno de Trump anunció una nueva medida que exigirá a ciertos inmigrantes a salir del país para solicitar la residencia permanente, conocida como ‘green card’, lo que también es un reto para los abogados de inmigración que habitualmente se presentaban con sus clientes en los procesos dentro de EE.UU.