Algunos atentados terroristas realizados con automóviles

Cinco ataques terroristas utilizando vehículos más importantes en el último año

Luego que Estado Islámico (ISIS) diera órdenes a sus “soldados” de utilizar autos y camiones como armas para atentar en lugares públicos, estos ataques se han convertido en una tendencia de la cual Europa y América han sido testigos de primera mano.

ISIS está implementando un proceso de acción basado en el atropello de multitudes, puesto que consideran que es más complicado de evitar por parte de las fuerzas de seguridad. Además, en muchos de los ataques también se han visto armas blancas, ya que una vez que el vehículo no puede seguir avanzando los terroristas bajan para para apuñalar a más personas, ya que la orden es provocar tantas muertes como sea posible.

En el último año se registraron cinco los ataques terroristas en los que se empleó un vehículo. El caso más reciente de atropello múltiple, la semana pasada en Times Square, no fue considerado un acto terrorista.

1. Niza, Francia: 14 de julio de 2016.

Un camión arrolló a una multitud congregada en Niza celebrando la fiesta nacional del 14 de julio. El atentado dejó 85 víctimas mortales, incluidos niños y más de 100 heridos. ISIS se atribuyó el acto terrorista. El autor del atentado, el tunecino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, fue abatido a tiros por la Policía tras haber conducido casi dos millas.

2. Ohio, EEUU: 28 de noviembre de 2016.

Un estudiante de origen somalí atropelló a una decena de personas en la Universidad de Columbus en Ohio. El agresor subió con el auto a la acera, llevándose por delante a varios transeúntes. Terminó por bajarse del carro para seguir atacando a estudiantes con un cuchillo de carnicería. Se reportaron once heridos y un fallecido, el autor del atentado. Un policía abatió a Abdul Razak Ali Artan, que previamente se había quejado al periódico estudiantil de la universidad de tener miedo de practicar su religión en público. Artan, declarado musulmán, no parece que tuviera una conexión directa con ISIS, pero el grupo terrorista se adjudicó el atentado de igual manera, de acuerdo al New York Times.

3. Berlín, Alemania: 19 de diciembre de 2016.

Un camión embistió un mercadillo navideño en Berlín con un saldo de 12 muertes y medio centenar de heridos. ISIS volvió a atribuirse el atentado, y el conductor del vehículo, Anis Amri, falleció en Milán en un tiroteo con la Policía. Amri, de nacionalidad tunecina, recorrió media milla con el camión antes de fugarse, y murió cuatro días después en la ciudad italiana. Angela Merkel, canciller alemana, calificó el atentado como terrorista.

4. Londres, Reino Unido: 22 de marzo de 2017.

El día en el que se cumplía un año de los atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas, Londres se vió involucrada en otra tragedia terrorista. Khalid Masood, asociado al ISIS, utilizó un todoterreno 4×4 para atropellar a los peatones que se encontraban en el puente de Westminster, próximo al Parlamento británico. Acto seguido, estampó el coche contra la verja del parlamento y atacó con un arma blanca a dos policías. El balance final fue de cuatro personas fallecidas y 20 heridas. El autor del crimen también murió, tras ser disparado por agente de policía. ISIS reivindicó el ataque terrorista, alegando que Masood era uno de sus “soldados”.

5. Estocolmo, Suecia: 7 de abril de 2017.

Un camión embistió a una multitud en Estocolmo, capital de Suecia, matando a cuatro personas y dejando 15 heridos. El criminal, nacido en Uzbekistán, simpatizaba con ISIS y se le buscaba para ser deportado. El primer ministro sueco, Stefan Löfven, calificó el acto como un atentado terrorista. Siguió un proceso similar a los atentados anteriores: robó un camión y lo utilizó como arma contra los ciudadanos de la capital sueca.

De igual manera, no todos los atentados que azotan a la humanidad utilizan vehículos, como ha sido el caso del último ataque en Manchester. De hecho, ha habido 338 ataques terroristas en el mundo solo en 2017, según informó Infobae.