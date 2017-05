Las conversaciones prohibidas de Instagram entre un cura y una menor de 16 años

Por lo que contiene este chat, las autoridades eclesiásticas removieron de su posición a Walter Maggiolo

SANTA FE, Argentina – Un nuevo caso de supuesto intento de abuso sexual protagonizado por un sacerdote generó un contundente rechazo de la población afincada en el Gran Santa Fe. El cura de la parroquia “Nuestra Señora de la Merced”, de Monte Vera, distrito ubicado a 15 km al norte de esta capital, está acusado por el Arzobispado de Santa Fe de mantener “conversaciones indebidas” con una adolescente de 16 años.

El caso fue denunciado esta semana en las redes sociales, quienes transcribieron parte de los textos que intercambiaron el religioso y la menor por Instragram. La situación, que fue divulgada por la hermana de la joven en Facebook, revolucionó a la comunidad de la localidad santafesina.

Caro S., fue quien publicó las capturas de pantalla del chat de la red social citada con el siguiente comentario: “Atentas: a este tipo parece que le gustan las menores de edad, las contacta por Instagram. No encontré su apellido, pero grabémonos esta carita. Asco. Es cura, residía en San Justo y recientemente lo trasladaron a Sta Fe. Se llama Walter Maggiolo“, detalló.

En la comunicación, Maggiolo insinuó su interés hacia la joven, pese a que esta lo rechazó en todo momento.

El escueto comunicado de la Iglesia señaló: “Ante la denuncia en las redes sociales sobre conversaciones indebidas del Pbro. Walter Maggiolo con una joven, este Arzobispado hace saber a la comunidad que desde hoy, 24 de mayo, el Sr. Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz ordenó que deje la Parroquia “Ntra. Sra. de la Merced” de la localidad de Monte Vera y el inicio de la investigación canónica correspondiente ante los hechos denunciados (can. 1717 CIC)”.

Consultado por Radio Power Max, de Recreo, una localidad vecina a Monte Vera, el sacerdote manifestó desconocimiento sobre las distintas publicaciones en su contra, y además negó rotundamente conocer a la menor en cuestión.

Esta tarde, Walter Splendiani, padre de la adolescente que habría sido acosada por chat por el sacerdote del pueblo, indicó que “no lo vamos a denunciar”, aunque aclaró que seguirán con el “escrache” por las redes sociales. Estos diálogos son de hace unos días, pero ayer se descubrió que el implicado sería el cura, añadió.

“Por el momento no (lo vamos a denunciar), porque basado en experiencias anteriores creemos que no llegamos a nada ya que no hubo un acoso directo porque mi hija no se lo permitió, fue solo por chat”, agregó.

(Por José E. Bordón)