Educan sobre tutela legal a familias indocumentadas que temen la deportación

Abogados recomiendan a familias inmigrantes tener un plan de seguridad si buscan dejar a los hijos menores a cargo de algún pariente o persona cercana en caso de detención

Maribel Cruz dice que el estar prevenida en caso de enfrentar la deportación fue lo que la motivó a educarse y participar de un taller de tutela legal que se llevó a cabo recientemente en la iglesia María Reina del Cielo, en la ciudad de Cicero.

Cruz, que es indocumentada, tenía muchas interrogantes sobre cómo desarrollar un plan de seguridad para sus dos hijas, de seis meses y de seis años, ambas nacidas en Estados Unidos. En esa misma situación se encontraban varios padres inmigrantes que asistieron a ese taller y que también tienen hijos menores para los cuales buscan nombrar a un ‘guardián’ o ‘tutor legal’ ya sea un familiar o allegado, dado el caso de que sean deportados.

Arturo González, ministro de la Pastoral Migratoria de Cicero, dijo que frente a la política migratoria de la actual administración es que surgió la necesidad de que abogados especializados en el área de tutela legal dicten talleres sobre ese tema en las iglesias. “Vemos que las familias están respondiendo, las personas están recibiendo la información a través de los talleres, quieren estar prevenidos porque las deportaciones siguen”.

La tutoría legal puede durar hasta que el niño tenga 18 años y debe proveer al menor de atención médica, educación, comida y ropa.

Esto no es exclusivamente para situaciones de migración, se puede usar la tutoría legal en cualquier asunto en la que no están los padres. Por ejemplo. “si los padres tienen problemas con cualquier adicción, alguna discapacidad, si están detenidos o deportados. También porque los padres están sufriendo de algún problema de salud mental, han muerto o por cualquier razón están ausentes y no pueden cuidar a los niños diariamente”, explica la abogada Rebekah Azar Rashidfarokhi en entrevista con La Raza.

Azar Rashidfarokhi, de Chicago Volunteer Legal Services (CVLS), dijo que en Illinois hay tres tipos de tutela legal: la tutela plena (Plenary Guardianship), tutela de reserva (Standby Guardianship) y tutela de corto plazo (Short-term Guardianship). Para las dos primeras se requiere que los padres se presenten ante la corte, pero no en la última.

Para la tutela legal a través de la corte la persona necesita ser residente o ciudadano y no puede tener sentencias por crímenes graves.

El documento es válido en el estado de Illinois, y se aplica a las personas residentes del estado. La abogada detalló que el documento de tutela puede no ser válido en otros estados del país.

Ante la pregunta de qué hacer si hay algún riesgo de presentarse en la corte, la abogada dijo que han visto que las familias indocumentadas tienen miedo de presentar una petición, de comparecer ante un juez en la corte, de explicar “soy indocumentada y quiero asignar a mi hermana como tutor legal”.

Por ello, la mayoría de los padres indocumentados están interesados en la tutela legal de corto plazo, porque es la única forma en que no se requiere ir a la corte, indicó Azar Rashidfarokhi. “El documento se puede hacer en cualquier momento, en cualquier sitio, es completamente valido, legal, no necesita notarizarse, es bastante fácil de hacer y puede durar hasta un año del evento indicado y se puede renovar”.

Maribel Cruz dijo que ha clarificado sus ideas en cuanto a los tipos de tutela legal, y es que para ella la forma corta es la ideal porque no necesita ir a la corte y es rápida.

Cuidado con los notarios

González aconsejó a la comunidad inmigrante indocumentada a tener cuidado de ir con notarios fraudulentos para que les gestionen el documento de tutela legal. “Ellos no son abogados”, dijo.

“Hemos visto en las noticias que varios notarios se están aprovechando de esta situación y del miedo que tiene la gente en este momento, pero este documento no necesita ser notarizado”, aclaró Azar Rashidfarokhi a La Raza.

Cualquier persona que requiera un plan de seguridad para los niños puede participar en estos talleres y no tiene que estar en caso de deportación, dijeron los organizadores, quienes también tienen planeado realizar más talleres de tutela legal en la comunidad.

“Hay que hacer la tutela legal, uno nunca sabe lo que pueda pasar, es mejor estar prevenidos”, puntualizó Cruz.

Talleres sobre tutela legal