Video: Camila Cabello colabora con Major Lazer en ‘Know No Better’

En el EP también se incluye una colaboración con J Balvin

Major Lazer, el grupo liderado por Diplo, junto a Jillionaire y Walshy Fire alcanzó gran fama mundial con su canción “Lean On”, en la que participaron la cantante MØ y Dj Snake, pues su video es uno de los más reproducidos en YouTube y el tema más buscado en Spotify. Ahora, está preparado para otro éxito rotundo a lado de Camila Cabello titulado “Know No Better”.

El nuevo EP de Major Lazer incluye otras colaboraciones destacadas como las de J Balvin y Sean Paul, que aparecen en el mismo tema, Buscando huellas, Jidenna y Anitta, quien es muy famosa en Brasil, además que recientemente salió en el nuevo sencillo de Iggy Azalea, Switch.

Según este nuevo material, el EP se ha inspirado en los viajes a Pakistán, Cuba, África y Sudamérica de Major Lazer.

Know No Better EP:

01 Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

02 Buscando Huellas (feat. J Balvin & Sean Paul)

03 Particula (feat. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna)

04 Jump (feat. Busy Signal)

05. Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar)

06 Front of the Line (feat. Machel Montano & Konshens)