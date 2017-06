Belinda se refugia en el trabajo para escapar de los rumores de boda

Hoy tuvimos un día increíble en el set, mañana les cuento más sobre todas las sorpresas que vienen… porfavor usen el hashtag #Bailalo 🔥💃// Wow, what an amazing first day on set!! Tomorrow I reveal the details of what surprises are to come leading up to the release of my new single… Please hashtag #Bailalo 🔥💃

A post shared by Beli (@belindapop) on May 29, 2017 at 9:39pm PDT